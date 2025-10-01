История страны оживает в мультфильмах

А звон колоколов становится голосом единства, памяти и надежды

В Чувашии стартовал проект «Победные перезвоны России», ставший победителем Конкурса грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Это первая в регионе инклюзивная творческая площадка, где дети с ограниченными возможностями здоровья и их здоровые сверстники вместе учатся анимации и колокольному звону.

Проект открылся в конце сентября с исторического лектория. Писатель, архивист, постоянный автор «СЧ», кандидат исторических наук Федор Козлов выступил с лекцией «Российская цивилизация: кто мы?». Эта встреча стала отправной точкой целого цикла исторических лекториев, которые помогут детям глубже понять истоки российской государственности и судьбы великих героев.

На первое занятие по мультипликации в зале спецбиблиотеки собрались шестиклассники Чебоксарской школы № 2 для детей с ОВЗ. Завсектором инновационной проектной деятельности Наталия Романова рассказала об истории анимации и о технологии создания мультфильмов. Затем ребята с интересом посмотрели эксперимент с «оживлением» картинки, а впереди у них — создание собственного мультфильма о героях России.

Особая часть проекта — обучение колокольному звону. Занятия ведет незрячий мастер Илья Михайлов, руководитель Чебоксарской школы колокольного звона «Перезвон». «Звон — это не просто музыка. Это голос души, молитва, зов к единству. И если дети с особыми потребностями смогут сами прикоснуться к этому искусству, то для них это будет огромным шагом к самореализации и внутренней свободе», — говорит Илья.

Проект объединяет не менее пятидесяти детей с ОВЗ и их здоровых сверстников в возрасте от 7 до 18 лет. Вместе они учатся, творят, общаются. Для одних это — шанс социализации и раскрытия способностей, для других — возможность научиться дружбе, взаимопониманию и уважению.

«Мы видим, как этот проект уже зажигает сердца детей. А значит, мы идем в правильном направлении», — уверена директор спецбиблиотеки Наталия Перевезенцева.

Кульминацией проекта станет большой республиканский фестиваль «Краски души», который пройдет 21 ноября. В Чебоксары приедут участники из разных уголков республики. Одни представят свои работы декоративно-прикладного искусства, другие — мультфильмы, озвученные колокольным звоном. Фестиваль обещает стать настоящим праздником творчества, духовности и единства.

Максим Иванов