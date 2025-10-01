Восемь педагогов из Чувашии получат премии в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей

Восемь педагогов из Чувашии вошли в число лауреатов премий для преподавателей в области музыкального искусства.

Четвертый год на конкурсной основе Минкультуры РФ вручаются 100 премий по 500 тыс. рублей учителям детских школ искусств, 25 премий по 1 млн рублей педагогам училищ и 25 премий по 1 млн рублей преподавателям вузов.

В этом году поступило 676 заявок от образовательных организаций из 80 субъектов страны. Для оценки кандидатов была сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли представители творческих и общественных объединений, руководители и преподаватели учебных организаций, реализующих программы в области музыкального искусства.

По итогам конкурса победителями стали 150 представителей из 50 регионов России.