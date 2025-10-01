В Чебоксарах высаживают молодые деревья и декоративные кустарники

Работы ведутся в микрорайоне «Новый город», на улицах Сергия Радонежского, Энтузиастов и Калинина.

Из деревьев профессионалы-озеленители отдают предпочтение рябинам, липам и кленам Гиннала. Все саженцы имеют оптимальную высоту 1,6 м, это условие обеспечивает отличную приживаемость растений в мегаполисе.

Экологические акции проходят и в других частях республики. Так, жители Мариинско-Посадского округа приняли участие во Всероссийском эколого-патриотическом проекте «Семейный лес». В Октябрьском территориальном отделе на трех гектарах земли, подверженной эрозии почв, было высажено около 10 тыс. сосен, дубов, кедров.

В парке Победы села Миренки Алатырского округа волонтеры и активисты высадили 30 саженцев сосны, в парке Победы Карабай-Шемуршинского территориального отдела — кедры и яблони. Жители села Баймашкино Красночетайского округа благоустроили пространство вокруг часовни, теперь территорию украшают молодые кедры. В деревне Малые Бикшихи Канашского округа еловые саженцы появились вдоль забора нового кладбища. Жители деревни Тойдеряки и села Хыркасы Чебоксарского округа также посвятили минувшие выходные благоустройству родных мест. На посадку молодых деревьев сельчане вышли целыми семьями.