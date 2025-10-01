В Чувашии прошла масштабная командно-штабная тренировка по гражданской обороне

Начальник Чувашской республиканской противопожарной службы Герман Михайлов докладывает заместителю начальника ГУ МЧС России по Чувашии Алексею Донцову о готовности сил и средств ЧРПС к выполнению мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации. Фото Максима Васильева

Подтвердили готовность к угрозам

В течение двух дней органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отрабатывали действия в современных условиях, демонстрируя слаженность и высокий уровень подготовки.

Учения стартовали 1 октября. Первый этап был посвящен проверке системы оповещения населения. В этот день прошло тестирование замещения телерадиовещания, когда в эфире обычные программы прерывались для передачи специальных сигналов. Кроме того, во всех учебных заведениях республики прошел Всероссийский открытый урок по культуре безопасности, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ.

Сотрудники Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи всегда готовы к экстренному выезду — автомобили оснащены всем необходимым. Фото Максима Васильева

2 октября начался второй, наиболее насыщенный практический этап тренировки. Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, он был направлен на защиту населения, материальных и культурных ценностей республики. «Мы проверим наши возможности по реагированию на применение современных средств поражения, уточним уровень готовности наших служб и учтем полученные результаты при подготовке плана мероприятий на ближайшие годы. Это важная задача, выполнение которой позволит нам повысить нашу безопасность и устойчивость перед любыми угрозами», — подчеркнул Олег Николаев.

В рамках второго дня учений отрабатывались вводные, поступающие от МЧС России, и проводилась проверка объектов гражданской обороны местного самоуправления. Особое внимание уделялось подготовке населения и должностных лиц к действиям при возникновении опасности, а также комплексной оценке готовности сил и средств. Как обозначил начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Валерий Зеленин, в ходе тренировки отрабатывались меры по оповещению населения, его эвакуации, предоставлению средств защиты, а также по обнаружению и обеззараживанию территорий, пострадавших от различных видов заражения.

Задача бойцов Росгвардии — обеспечивать правопорядок во время чрезвычайных ситуаций. Фото Максима Васильева

А на территории ледового дворца «Чебоксары Арена» состоялся масштабный смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Готовность экстренных служб к выполнению задач в условиях ЧС оценивали заместители начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике полковник Алексей Донцов и полковник внутренней службы Александр Медведев. Всего в смотре было задействовано 14 аварийно-спасательных служб, 118 человек личного состава и 34 единицы специализированной техники. Руководители всех служб доложили о полной готовности к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Исполняющий обязанности министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов обозначил главную цель учений: «Отработать на высоком качественном уровне все вопросы, обозначенные в организационных указаниях МЧС России и обеспечить готовность к защите населения». Состоявшаяся тренировка показала, что система гражданской обороны в республике способна оперативно и слаженно реагировать на любые вызовы — природные катаклизмы, техногенные аварии или иные угрозы. 

Иван Максимов
Опубликовано: 9 октября 2025 г.


