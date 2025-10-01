В Чувашии прошла масштабная командно-штабная тренировка по гражданской обороне

Подтвердили готовность к угрозам

В течение двух дней органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отрабатывали действия в современных условиях, демонстрируя слаженность и высокий уровень подготовки.

Учения стартовали 1 октября. Первый этап был посвящен проверке системы оповещения населения. В этот день прошло тестирование замещения телерадиовещания, когда в эфире обычные программы прерывались для передачи специальных сигналов. Кроме того, во всех учебных заведениях республики прошел Всероссийский открытый урок по культуре безопасности, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ.

2 октября начался второй, наиболее насыщенный практический этап тренировки. Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, он был направлен на защиту населения, материальных и культурных ценностей республики. «Мы проверим наши возможности по реагированию на применение современных средств поражения, уточним уровень готовности наших служб и учтем полученные результаты при подготовке плана мероприятий на ближайшие годы. Это важная задача, выполнение которой позволит нам повысить нашу безопасность и устойчивость перед любыми угрозами», — подчеркнул Олег Николаев.

В рамках второго дня учений отрабатывались вводные, поступающие от МЧС России, и проводилась проверка объектов гражданской обороны местного самоуправления. Особое внимание уделялось подготовке населения и должностных лиц к действиям при возникновении опасности, а также комплексной оценке готовности сил и средств. Как обозначил начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Валерий Зеленин, в ходе тренировки отрабатывались меры по оповещению населения, его эвакуации, предоставлению средств защиты, а также по обнаружению и обеззараживанию территорий, пострадавших от различных видов заражения.

А на территории ледового дворца «Чебоксары Арена» состоялся масштабный смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Готовность экстренных служб к выполнению задач в условиях ЧС оценивали заместители начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике полковник Алексей Донцов и полковник внутренней службы Александр Медведев. Всего в смотре было задействовано 14 аварийно-спасательных служб, 118 человек личного состава и 34 единицы специализированной техники. Руководители всех служб доложили о полной готовности к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Исполняющий обязанности министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов обозначил главную цель учений: «Отработать на высоком качественном уровне все вопросы, обозначенные в организационных указаниях МЧС России и обеспечить готовность к защите населения». Состоявшаяся тренировка показала, что система гражданской обороны в республике способна оперативно и слаженно реагировать на любые вызовы — природные катаклизмы, техногенные аварии или иные угрозы.

