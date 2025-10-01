Минсельхоз Чувашии назвал победителей конкурса грантов «Перспектива»

Ягод будет много

Министерство сельского хозяйства Чувашии подвело итоги отбора заявок на получение грантов «Перспектива». В 2025 году эта республиканская мера субсидирования предоставляется по направлениям «Ягодоводство», «Овощеводство открытого грунта (кроме лука-севка)» и «Агротуризм». По результатам конкурса из 22 допущенных заявок победителями стали 14 участников. Больше всего их среди ягодоводов: семь фермеров и сельхозорганизаций получили поддержку на общую сумму 60 млн рублей. Шесть сельхозпроизводителей планируют развивать овощеводство, им выделено 57,9 млн рублей. Один грант в 10 млн рублей предназначен для поддержки агротуризма.

Опубликовано: 7 октября 2025 г.


