Чебоксарец завоевал «серебро» на V Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Мероприятие прошло в Красноярске на базе Сибирского федерального университета и собрало около 600 финалистов из сорока стран. Победителями и призерами стали 188 участников, в том числе 27 российских школьников. Среди них — Алексей Федоров из Чувашии, занявший второе место.

Алексей — выпускник чебоксарского лицея № 3, сейчас он учится в 10-м классе Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге. Участие в олимпиаде позволит Алексею поступить в ведущие вузы России без вступительных испытаний. Сейчас Федоров готовится к Зимней школе по финансовой безопасности, которая пройдет в «Сириусе» с 27 ноября по 7 декабря, сообщает республиканское Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций.