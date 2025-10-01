Говядина — «трудное» мясо

Но полезное

Многие наши соотечественники стараются придерживаться принципов здорового питания. Один из главных его компонентов — белковые продукты с низким содержанием жира. К ним, в частности, относится говядина. Нельзя сказать, что это мясо в большом дефиците, однако и изобилия на прилавках не наблюдается. К примеру, на Центральном рынке в Чебоксарах свинины продается гораздо больше. Дело в том, что говядина не так популярна у региональных производителей, как остальные виды мяса.

Такая ситуация и в целом по стране. По данным аналитической организации агробизнеса «АБ-Центр», в первой половине 2025 года говядины произведено на 3,5% меньше — до 639,5 тыс. тонн в убойном весе. Снижение отмечается во всех категориях хозяйств, особенно — в личных подворьях. Ожидается, что нисходящий тренд будет продолжаться и по итогам года. В 2024-м ее доля в общем объеме составила лишь 8% против 40% свинины.

В Чувашии в прошлом году, по данным Минсельхоза, выращено крупного рогатого скота на убой 16,94 тыс. тонн, годом раньше — 16,82 тыс. тонн. Примерно на таком же уровне показатель 2022 года, а вот в 2021-м было 17,64 тыс. тонн. В общей структуре говядина занимает третье место после мяса птицы и свинины. Это видно уже по численности поголовья. В 2024-м свиней было 101 тыс. голов, крупного рогатого скота (без молочного) 73 тыс. голов.

Сокращение «говяжьего» бизнеса обусловлено в том числе отсутствием системности в этом деле. В прежние времена в республике работало несколько специализированных хозяйств по откорму бычков, среди них совхозы «Ядринский», «Ишлейский». Поголовье животных здесь исчислялось сотнями. Правда, говядины на прилавках магазинов люди не видели — им выдавали по талонам по полтора кило свинины практически из одного сала. Полноценные туши бычков куда-то отправлялись…

В рыночные времена производится то, что пользуется большим спросом, причем выпущенное с минимально возможными затратами. Говядина к такой продукции не относится, как утверждают специалисты Минсельхоза. Разведение КРС требует значительных вложений в корма, содержания и ухода, что увеличивает себестоимость конечного продукта, и она в любом случае оказывается выше, чем у свинины. Весьма продолжительны и сроки окупаемости — период выращивания теленка до взрослого животного значительно дольше, чем у птицы или свиней. К тому же, по словам фермера из Батыревского округа Ильдара Чемерова, для откорма некоторые строят специальные площадки, затраты на которые приходится тоже «отбивать» за счет цены. Выращенная без особых издержек рыба стоит до 1 тыс. рублей за кг, а за говядину столько никто пока не дает. Таким образом, себестоимость продукта формируется исходя из затрат на содержание, логистику, корм. Все это, безусловно, снижает привлекательность инвестиций в данный сектор. Поэтому предпочтение отдается молочному производству и выращиванию свиней.

Правительство не может повлиять на себестоимость, но может компенсировать часть затрат с помощью субсидирования. В Чувашии предоставляется господдержка на выращивание и откорм крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке 20 рублей на 1 кг живого веса КРС не старше 24 месяцев, направленного на убой или реализованного юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Также выделяются гранты на приобретение технологического оборудования для переработки мяса.

Но ситуация с использованием финансовой помощи неровная. Как сообщили в министерстве, субсидии на выращивание скота впервые выплачивались в 2023 году 42 сельхозтоваропроизводителям в сумме 44,3 млн рублей. Годом позже такая помощь не предоставлялась. По данным на 30 сентября 2025 года, субсидии получили три сельхозтоваропроизводителя на 4,7 млн рублей. Отбор продолжается — поступило 30 заявок на 31,1 млн рублей.

Иными словами, предприниматели, рискующие взяться за такое сложное дело, все же находятся. Мы сегодня говорим о бизнес-нишах на селе. Их вполне достаточно, и одна из таких — производство говядины. Однако во многих округах даже статистики по производству говядины не осталось. Например, в Яльчикской окружной администрации сказали, что отдельно откормом бычков никто не занимается, в основном отчитываются за молочное стадо.

Справка «СЧ»

По данным КУП «Агро-Инновации» Чувашии, средняя закупочная цена говядины на 25 сентября составляла 220 рублей за килограмм живого веса, свинины — 158 рублей. На рынках килограмм говяжьего мяса с костью стоит в среднем 566 рублей, без кости — 805 рублей. Цена бескостной свинины — 527 рублей за килограмм.

Содержание буренок требует больших затрат. Фото Валерия Панфилова