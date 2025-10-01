«Нью-Йорк» не разочаровал

Близятся к завершению осенние полевые работы

К примеру, в Батыревском округе убрано уже 100% площадей зерновых и зернобобовых культур. При урожайности 36 центнеров с гектара намолочено более 55 тыс. тонн зерна. Также полностью убран лук-севок.

В фермерском хозяйстве Евгения Мартышкина продолжается сбор картофеля сорта «Прайм». Посадочная площадь 20 гектаров. Пресс-служба администрации муниципального округа обращает внимание на высокую урожайность — до 600 центнеров с гектара.

Тем временем в Канашском округе в разгаре сезон сбора капусты. Местный фермер Олег Шпаков доволен результатом. Капуста на его полях занимает около 10 гектаров, предпочтение аграрий отдает сортам «Муксума», «Нью-Йорк» и «Крауткайзер».