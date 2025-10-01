«Нью-Йорк» не разочаровал

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Картофель убран с площади 14 гектаров. Работа продолжается. фото t.me/Batyrevo_admin
Близятся к завершению осенние полевые работы

К примеру, в Батыревском округе убрано уже 100% площадей зерновых и зернобобовых культур. При урожайности 36 центнеров с гектара намолочено более 55 тыс. тонн зерна. Также полностью убран лук-севок.

В фермерском хозяйстве Евгения Мартышкина продолжается сбор картофеля сорта «Прайм». Посадочная площадь 20 гектаров. Пресс-служба администрации муниципального округа обращает внимание на высокую урожайность — до 600 центнеров с гектара.

Тем временем в Канашском округе в разгаре сезон сбора капусты. Местный фермер Олег Шпаков доволен результатом. Капуста на его полях занимает около 10 гектаров, предпочтение аграрий отдает сортам «Муксума», «Нью-Йорк» и «Крауткайзер».

Фермеру активно помогают односельчане. фото cap.ru
Опубликовано: 7 октября 2025 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.