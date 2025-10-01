Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Артамонова

И скорректировали бюджет

Вчера на втором этапе XXXVII сессии Государственного Совета Чувашии парламентарии дали согласие Главе республики Олегу Николаеву на назначение Сергея Артамонова Председателем Кабинета министров.

Перед голосованием кандидат в премьер-министры изложил видение ключевых направлений работы, ответил на вопросы депутатов. А накануне сессии провел встречи с представителями парламентских фракций. Депутаты, кстати, особо отмечали его открытость к диалогу и готовность учитывать различные мнения. На посту Председателя Кабмина Сергей Артамонов намерен продолжить выполнение Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года. Во всех отраслях — от туризма и торговли до промышленности и спорта. По оценкам народных избранников, судя по отличным результатам работы на посту министра сельского хозяйства, а затем премьер-министра, у него все должно получиться. Достаточно посмотреть на статистику урожайности — республика достигла показателя 36,6 центнера с гектара, и хоть погода не радует тружеников села — это достойный результат, ставший возможным благодаря комплексному подходу к развитию аграрного сектора региона.

Между тем Вчера после одобрения кандидатуры Сергея Артамонова в Госсовете Глава Чувашии своим Указом утвердил его Председателем Кабмина.

И вот приставки «и.о.» у премьер-министра больше нет, впереди — плотная работа. В том числе — в формате «расширенного правительства», когда каждый депутат вовлечен в разработку тактики работы министерств и включен в систему контроля эффективности и инцидент-менеджмента в проектах Кабмина.

В ходе сессии утвержден скорректированный республиканский бюджет. Это хорошо показавшая себя практика — два раза в год вносить коррективы с учетом изменений в экономической ситуации и полученных ранее результатов работы региона. Итак, расходы увеличены до 119,6 млрд рублей (+16,6% к 2024 году), доходы — до 106,6 млрд рублей. Ожидается рост собственных доходов на 1,6 млрд рублей (до 69,5 млрд). Наибольшие ассигнования планируется направить на образование — 32,5 млрд рублей, соцполитику — 31,2 млрд, экономику — 19,8 млрд, здравоохранение — 10,3 млрд, ЖКХ — 6,9 млрд. Дополнительно 10,2 млрд рублей выделено на меры поддержки участников СВО и их семей. Расходы на социально-культурную сферу вырастут на 8 млрд рублей и составят 80,4 млрд рублей (67,2% от общего объема бюджета).

Межбюджетные трансферты муниципалитетам увеличиваются на 1,3 млрд рублей — до 35,2 млрд. Дополнительные средства предусмотрены на повышение оплаты труда работников образования и культуры (402,6 млн), ремонт тротуаров (270 млн), содержание дорог (211 млн), проекты комфортной городской среды (39,7 млн), коммунальную инфраструктуру (28,2 млн), переселение из аварийного жилья (60,4 млн), обеспечение жильем многодетных семей (51,3 млн).

Парламент также внес изменения в Закон Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан». Участники СВО, награжденные высшими государственными наградами, и члены семей погибших могут выбрать: получить земельный участок или единовременную выплату в виде сертификата. По данным на 1 сентября 2025 года, на учете для получения участка состоят 318 граждан, 63 из них уже воспользовались данным правом. Закон расширяет возможности поддержки, предлагая гибкий формат использования льготных мер.

Также Госсовет Чувашии принял изменения в закон о молодежной политике, предусматривающие распространение мер поддержки с молодых специалистов на всех молодых работников в возрасте до 35 лет со стажем до 3 лет. Кроме того, теперь учащиеся в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли обоих родителей, смогут получать бесплатную юридическую помощь.

Всего в ходе сессии парламентарии приняли 12 законов, в том числе касающиеся регулирования жилищных отношений, наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, гражданской обороны, развития сферы культуры и туризма.