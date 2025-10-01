Без прав и подшофе: с начала года в Чебоксарах задержано 650 водителей

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ночь на 13 сентября экипаж сотрудников Управления МВД России по городу Чебоксары получили сообщение от неравнодушных граждан о нетрезвом водителе за рулем «Лады Гранты». В 2 часа 15 минут стражи дорог остановили отечественный автомобиль возле дома № 65 по улице Б. Хмельницкого. Машиной управлял 26-летний житель Республики Татарстан, который в 2024 году привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Соответственно, водительского удостоверения мужчина лишен и не имеет права управлять транспортными средствами. Собранные материалы сотрудники Госавтоинспекции передали в отдел полиции № 1 для принятия процессуального решения.

Стоит отметить, что в 2025 году фигурантами уголовных дел стали 83 человека, севших за руль «подшофе» повторно. В целом, от управления транспортными средствами отстранено более 650 автомобилистов с признаками опьянения, более 230 из них отказались от теста на алкоголь. За восемь месяцев 2025 года в Чебоксарах с участием нетрезвых водителей произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы различной степени тяжести получили 13 человек.

Опубликовано: 3 октября 2025 г.


Читайте также:

Пассажирка с признаками опьянения пыталась уехать за рулем, пока водителя оформляли за нетрезвое вож...
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
28 нетрезвых водителей задержаны в канун Дня защитника Отечества
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
Заводы возвращаются с каникул, для транспорта введены ограничения
Владельцу ярко-зеленой "шестерки" придется вернуть авто в нормальное состояние
Водитель школьного автобуса попался за рулем пьяным

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.