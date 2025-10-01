Минсельхоз Чувашии распределил субсидии на создание агроклассов

Министерство сельского хозяйства Чувашии завершило конкурсный отбор и определило предприятия, которые получат субсидии на возмещение части затрат, связанных с оснащением агротехнологических классов. В числе победителей — ООО «Красное Сормово», «Агрофирма Таябинка», «Волит» и АО «Агрофирма Ольдеевская». Оборудование было закуплено для обучения по направлениям «Цветоводство» и «Генетика и селекция растений». Всего в Чувашии в этом году открывается семь агротехнологических классов. В Минсельхозе республики уверены, что они станут стартовой площадкой для формирования кадрового потенциала отрасли.
Опубликовано: 2 октября 2025 г.
