Регионы поделились успешным опытом

Глава Чувашии Олег Николаев в Москве принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

Секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин подчеркнул, что для поддержки ветеранов СВО и их родных сделано и делается многое. Но остаются вопросы, как системные, так и локальные, касающиеся отдельных категорий граждан, и их нужно оперативно решать. По его словам, у регионов есть свои наработки, многие из которых заслуживают внимания и тиражирования. Такими практиками среди прочих поделился и Олег Николаев.

На сегодня в республике разработана комплексная система сопровождения и социальной интеграции ветеранов и их близких. Для военнослужащих действуют более 50 мер поддержки, включая бесплатное питание для детей в школах и освобождение от транспортного налога. Социальный проект «Шаг в мирную жизнь» помогает участникам СВО в решении разных вопросов — от правовых консультаций до медицинской помощи и трудоустройства.

Поддержка ветеранов включает не только финансовые выплаты, но и полноценное возвращение к мирной жизни. Например, программа трудоустройства, обучение в проекте «Время СВОих». Эти меры помогают успешно адаптироваться, наладить социальные контакты и обеспечивают надежную поддержку семьям.

«Каждый ветеран и его семья должны чувствовать нашу поддержку на каждом шагу. Это стратегический приоритет работы Правительства Чувашии, и мы продолжим делать все возможное, чтобы наши герои уверенно возвращались к мирной жизни», — заявил Олег Николаев.