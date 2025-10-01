Каждый голос — вклад в будущее республики

Завершилось голосование за инициативные проекты

Привести в порядок дороги во дворах, построить новую детскую площадку, благоустроить парк или спортивную территорию — все это можно сделать уже сейчас, проявив желание и решительность, используя при этом доступные инструменты. Совсем недавно закончилось народное голосование за проекты по программе «Ниме — Народный бюджет». Жители республики предлагали и выбирали идеи для улучшения двора, улицы или района.

Инициативное бюджетирование — явление не новое, и за последние годы популярность программы существенно выросла, сегодня она называется «Ниме — Народный бюджет» и претерпела ряд изменений. Республика считается одним из лидеров в стране по поддержке инициатив граждан.

Цифра Более 170 тыс. человек приняло участие в народном голосовании за проекты по программе «Ниме — Народный бюджет»

После перезапуска программы сняты ограничения по количеству проектов в городах, теперь это зависит только от объема доступного финансирования. Также благодаря нововведениям участвовать в ней теперь могут не только горожане, но и предприятия, которым предоставлена возможность напрямую включиться в улучшение инфраструктуры.

Как показало голосование, более 300 заявок из пяти городов (Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш и Шумерля) поддержали 44370 горожан. Самым популярным стало новое направление «Мой двор», введенное по поручению Главы Чувашии: оно собрало 187 заявок — почти две трети от общего числа.

Например, за благоустройство дворовой территории по улице Ярмарочной в Чебоксарах, охватывающей сразу несколько домов, проголосовали больше тысячи человек, а за ремонт второстепенной автодороги по улице Профсоюзной в Алатыре — 404 человека. Наибольшее число голосов получил проект благоустройства общественной территории вокруг пруда по улице С. Бутякова в столичном микрорайоне «Солнечный» — его поддержали 2206 человек.

В Канаше большее число голосов (430) было отдано за улучшение детской игровой площадки по улице Машиностроителей. Всего же здесь проголосовало более трех тысяч человек. Среди выбранных проектов также значатся ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных мест. В Шумерле значительную поддержку получила заявка на приведение в порядок прихрамовой территории по улице Ленина — 839 голосов из 4201.

Муниципалитеты тоже не остались в стороне — 1642 проекта и 126 тыс. голосов. Ядринский, Чебоксарский и Цивильский округа лидируют по числу инициатив и поддержке жителей. В целом это говорит о том, что программа востребована по всей республике и объединяет жителей и власть в работе над общими задачами.

Подводя итоги народного голосования, Глава Чувашии Олег Николаев как раз указал на объединяющую составляющую программы «Ниме — Народный бюджет». По словам руководителя региона, важнейшие изменения в городах и селах происходят от общих усилий. «Каждый голос — это вклад в будущее нашей республики», — заявил Олег Николаев.

В октябре начнется конкурсный отбор проектов. Как сообщил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, при подведении итогов будут учитываться результаты народного голосования. Список проектов-победителей будет утвержден до 13 ноября.