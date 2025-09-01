От заботы о детях до борьбы с «наливайками»

Прошедшие 14 сентября выборы в «заксобрания» муниципалитетов — это не просто обновление мандатов. Это проверка доверия населения к власти, сигнал, насколько и в какую сторону готовы жители менять жизнь в республике. В Единый день голосования Чувашия сделала выбор — уверенный, осознанный и, судя по итогам, вполне однозначный.

Открывая сессию Госсовета, спикер республиканского парламента Леонид Черкесов прямо обозначил главный результат политического события: «По итогам голосования на выборах Главы Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев одержал уверенную победу, набрав 67,06%. Этот результат — свидетельство высокого доверия и искренней поддержки жителей. Это заслуженная оценка масштабной работы, проделанной под его руководством, и уверенность в продолжении курса на динамичное развитие нашей республики».

Но важен не только результат, а то, как к нему пришли. Выборы прошли спокойно, прозрачно, с участием наблюдателей, представителей партий и экспертов — без скандалов, фальстартов и уличной истерии. Политическая культура растет — и это, пожалуй, один из самых недооцененных итогов.

Леонид Черкесов напомнил, что при Госсовете Чувашии работает Совет представительных органов, объединяющий всех депутатов республики, и в него скоро войдут новые лица: «Уверен, наш Совет усилится людьми, которые желают и готовы работать на благо жителей республики».

Фокус — на семьи участников СВО

XXXVII сессия Госсовета проходит в два этапа. В первой части депутаты рассмотрели 15 вопросов. Один из ключевых — введение в муниципалитетах новой должности советника главы администрации по взаимодействию с участниками СВО и их семьями. Это не просто новая строка в штатном расписании. Это — сигнал: власть слышит, видит, реагирует. Советник станет связующим звеном между семьями бойцов и чиновниками. Его задача — оперативно решать вопросы: с жильем, документами, медициной, обучением детей.

Также принят блок поправок в Закон «О муниципальной службе». Важный момент: теперь договор о целевом обучении с муниципалитетом смогут заключать не только абитуриенты, но и действующие служащие, обучающиеся заочно. Это реальный вклад в кадровую устойчивость власти — обучить своих, подтянуть тех, кто уже работает, дать им шанс на рост. Создатели инициативы уверены, что это сработает и на увеличение привлекательности госслужбы, где тоже есть серьезные проблемы с кадрами.

Самые беззащитные — под особой опекой

Отдельной строкой — изменения в Закон «Об опеке и попечительстве». Здесь единым фронтом выступили депутаты и прокуратура. Новый механизм взаимодействия органов опеки и учреждений для сирот должен дать ощутимый эффект. Прокурор Чувашии Эдуард Гиматов выступил с конкретикой: «В республике более 1300 детей остались без попечения родителей. Из них 129 — в интернатах. В ряде случаев родители хотят вернуть детей, но с ними никто не работает. Нет стандарта по восстановлению семейных связей. Результат — разрыв, который можно было бы предотвратить».

Прокуратура предложила наделить Минобразования правом установить единый порядок работы с такими семьями. Госсовет поддержал эту инициативу единогласно. Потому что речь идет о будущем детей. И если хотя бы часть из них вернется в свои семьи — это будет настоящая победа.

«Рестораны» против закона — больше не пройдут

Важная тема сессии — проблема алкоголизации. В Чувашии с марта действует запрет на продажу спиртного в жилых домах ночью. И, как это бывает, появились «ушлые». Превращают «наливайки» в «рестораны» — на бумаге. Используют то, что ГОСТ на ресторан необязателен. Республиканский Госсовет решил: хватит. В повестке — предложение к федеральным коллегам: ввести четкие критерии, что такое ресторан. Чтобы уже на уровне закона была разница между местом, где подают горячее и десерт, и точкой, где разливают спиртное.

Звучали жесткие и точные слова. Один из депутатов прямо назвал происходящее «бесстыдным мухлежом». Другой напомнил, что речь идет о жизни и здоровье людей. Да, продажа алкоголя — это бизнес. Но здоровье граждан — не товар. И если предпринимательская схема строится на том, чтобы спаивать граждан, — это не бизнес, это беда.

Принятые меры — первый шаг. Следующий — добиться изменений в федеральном законодательстве. И тогда можно будет ожидать снижения уровня криминала. То что новоявленные «рестораны» стали рассадниками преступности — ни для кого не секрет.