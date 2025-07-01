В Чебоксарах продолжается масштабная реконструкция дворовых территорий

В диалоге с жителями

На очередном выездном совещании по благоустройству города его участники обсудили установку сетей наружного освещения по адресам: ул. Энтузиастов, д. 5, 9, 11, 19, к. 1; ул. Грасиса, д. 8; ул. К. Максимова, д. 6, 8/10. В рамках проекта планируется установить 19 опор и 34 светильника на общую сумму около 2 миллионов рублей.

АЛЕКСЕЙ ИЛЬИН,

член Общественного совета при управе Московского района: «Сегодня мы прибыли с рабочим визитом, чтобы проконтролировать начало работ. Будем регулярно посещать объект и учитывать пожелания жителей. Подрядчиком выступает компания ООО «ВолгаРемСтрой», а работы проводятся в рамках народной программы партии «Единая Россия» при поддержке Главы республики».

Местные жители активно участвуют в решении вопросов освещения. Ранее они самостоятельно установили прожекторы, но те освещают только пространство у подъездов. В ходе обсуждения также подняли вопрос о необходимости вырубки берез во дворах, они вызывают сильные аллергические реакции.

ИЛЬНАР САТДАРОВ,

член Общественного совета при управе по Московскому району: «На детской площадке, где мы сегодня беседуем, недавно проходил праздник в рамках акции «Яркое лето Чувашии». Во время него жители подходили и говорили свои пожелания касательно благоустройства. Всегда есть работы, которые необходимо выполнять: скосить траву, срезать ветки деревьев, где-то люди хотят увидеть новую детскую площадку или улучшения в парковке. Наша основная задача — разговаривать с людьми, реагировать, передавать в администрацию, контролировать исполнение работ.

Дина Иванова, председатель дома № 6 по ул. К. Максимова, отметила: «Администрация всегда оперативно реагирует на наши обращения. Уже сделали капитальный ремонт энергосистемы, реконструировали дворы, за что мы благодарны. Однако проблема с освещением пока остается. Рядом находится дорога, по которой родители водят детей в сад, а также школа — это густонаселенный район, где катастрофически не хватает фонарей».

На освещение домов по ул. Энтузиастов, 5, 9 и ул. Грасиса, 8 выделено 791730 рублей. Благоустройство территорий по ул. К. Максимова, 6, 8/10 и ул. Энтузиастов, 11, 19, к. 1 обойдется более чем в 1 миллион рублей.

«Объекты для установки освещения в этом году выбирали на основе анализа территории и обращений жителей. Учитывали наличие детских и спортивных площадок. Более половины работ планируем завершить ко Дню города. По контракту сроки — до 15 октября, но надеемся уложиться к 1 октября», — заключил Андрей Шестаков, директор МБУ «Управление жилфондом города Чебоксары».

Светлана Ильина, Анастасия Рыбакова