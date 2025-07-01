Тишина на линии 102: кадровый дефицит МВД как сигнал обществу

Вы когда-нибудь пытались дозвониться в полицию с первой попытки? А с пятой? А с десятой? В Чувашии этот вопрос уже давно не гипотетический. Все чаще жители республики рассказывают, что в экстренной ситуации дозвониться по номеру 102 — задача, сравнимая с выигрышем в лотерею. И это не упрек, а симптом — яркий, тревожный — системной болезни.

Кадровый кризис в МВД становится темой, которую уже невозможно игнорировать. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на коллегии прямо признал: в стране не хватает более 172 тысяч сотрудников. Это почти каждая четвертая должность. А в некоторых регионах неукомплектованность достигает 40 процентов. Как это выглядит на местах? Один экипаж Госавтоинспекции обслуживает два района. Один участковый на десятки деревень. Один состоявшийся звонок — на десятки попыток дозвона.

И в этих примерах нет пафоса. Есть лишь сухие факты, за которыми — чувство тревоги у граждан и ощущение беспомощности у тех, кто когда-то присягал их защищать.

Почему так происходит?

Ответы дают сами полицейские — не на пресс-конференциях, а в неформальных разговорах. Зарплата, которая не поспевает за ростом цен. Ипотека, съедающая половину дохода. Работа на износ — без сменщиков и подмен. Условия, в которых проще уйти, чем остаться.

Особенно остра ситуация в глубинке. В деревнях, где участковый — не просто правоохранитель, а единственный представитель государства, зарплата — ниже, чем в городе. Если служить в городе, то жилье — за свой счет. А значит, желающих тянуть эту лямку все меньше и меньше. И вопрос материального обеспечения — лишь одна из граней проблемы.

Риски и нагрузка — только растут. Кто-то вынужден «тащить» два участка, кто-то отсыпается в служебной машине между вызовами, кто-то с трудом сдерживает агрессию от ощущения несправедливости бытия, потому что полицейская форма — это все еще и про честь.

Что делать?

Федеральный центр предлагает решения: снижать требования к стажерам (это уже ощущается — требования по «медицине» уже давно не как при наборе в отряд космонавтов), сокращать стажировку, упростить порядок возврата на службу. Но все эти меры — как обертывание сломанной кости бинтом. Проблема глубже. И решать ее нужно не только «мерами», но и вниманием. Настоящим, человеческим.

Это значит — не просто требовать с сотрудников безупречного исполнения, но и думать, как поддержать. Повышение зарплат, региональные доплаты, обеспечение жильем, развитие кадрового резерва. Это не «льготы». Это фундамент стабильности и доверия.

Почему это важно всем?

Потому что в ситуации «не дозвонились на 102» может пострадать не только репутация ведомства. Может пострадать человек. Потому что когда один экипаж Госавтоинспекции на две территории, нет смысла удивляться, почему пьяных на дорогах не становится меньше. Потому что если из-за зарплаты участковые уезжают в другие города — то это не их предательство, это наша общая недоработка.

Несколько свежих примеров

На улице Гладкова в Чебоксарах происходит мелкое ДТП из-за агрессивного вождения виновника. На реплику пострадавшего тот (явно «гастролер» — на номерах регион 47) достает травматический пистолет и делает выстрел в воздух. Пострадавший подбирает гильзу и, глядя вслед уехавшему автохаму, пытается дозвониться в дежурную часть столицы. Спустя с десяток попыток ему советуют набрать Госавтоинспекцию, и те все-таки задерживают виновника переполоха.

Ночью того же дня жители юго-западного района Чебоксар обнаруживают подозрительный, на первый взгляд, опасный предмет. Дозвониться до 102 удается опять не с первой попытки. И таких примеров ежедневно — множество.

И все же не сломались

И даже в этих условиях полиция в Чувашии продолжает работать. Участвует в раскрытии преступлений, охраняет порядок, выходит на вызовы. На энтузиазме, на чувстве долга, на личной ответственности. Не за оклад — за страну.

Может быть, именно сейчас — время не только требовать, но и услышать. Не только «бороться с преступностью», но и признать: внутренние резервы исчерпываются, настало время поддержки.

Ведь тишина на линии 102 — это не просто проблема связи. Это сигнал, который мы все должны услышать.