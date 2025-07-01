Человек создан для счастья

Иногда оно ждет совсем рядом, а бывает, за ним приходится ехать на край света

«Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам» — помните популярный когда-то хит? Старшее поколение его точно знает. У Георгия Моисеева получилось все почти как в песне. Только его никто не увозил. Строитель поехал на Крайний Север сам — работать вахтовым методом. И на Чукотке встретил свою судьбу.

«Мы тогда новое здание школы возводили в далеком селе Омолон. А она учительницей была, преподавала русский язык и литературу. Так и познакомились», — рассказывает Георгий Иванович. Уроженец Ибресинского района менять место жительства не планировал. Да только так и остался в тех непривычных краях, ставших вдруг родными. Последовал за зовом своего сердца.

«Для нас, жителей Среднего Поволжья, там мало кислорода, зимой это особенно ощущается. Да и полярная ночь — тоже экзотика. Солнце несколько месяцев не показывается. Пару лучиков пошлет из-под горизонта — и днем, где-то с 11 до 14 часов, забрезжат сумерки. Зато северное сияние можно увидеть — красота!» — делится мой собеседник.

А вот жена Георгия Ивановича привычна к суровой и неброской красоте Крайнего Севера. Мама у Татьяны Егошиной — эвенка, а папа — юкагир. Родилась она в самой настоящей яранге. Ее имя на эвенском языке сложно повторить по-русски, но в переводе звучит красиво — «Рассвет». «С четырех лет я уже сама могла ездить на оленях, — вспоминает Татьяна Иннокентьевна. — Кочевали вместе со стадами. Это образ жизни многих северных народов». С раннего детства она знала только эвенский язык, до семи лет выучила и чукотский — надо же с друзьями общаться. Оказавшись в школе, заговорила по-русски.

Больше десяти лет прожили супруги в Чукотском автономном округе. А сейчас решили переехать в Чувашию. «Я побывал на Чукотке, теперь вот она поживет здесь», — улыбается Георгий Моисеев. Нынче очередь Татьяны Иннокентьевны удивляться местному колориту Поволжья. В нашей республике она в третий раз — и теперь уже, вероятно, насовсем.

Это лето супруги провели на малой родине мужа — в деревне Кубня Ибресинского округа. На День республики были в Чебоксарах — участвовали в ярких торжествах, концерт слушали на заливе. Там, на севере, течет Омолон, самый крупный приток Колымы — река холодная, не поплаваешь. А Волга сразу приняла в свои теплые объятия. Очень нравится Татьяне Егошиной чебоксарское Заволжье с его удивительной природой, с могучими соснами, делающими воздух целебным. А на Чукотке, в лесотундре, преимущественно дальневосточные лиственницы растут — мощные, с крепкой древесиной.

Климат в Чувашии совсем другой, теплый и мягкий. Но дары природы такие же: грибы — подберезовики, маслята, ягоды — смородина, брусника, малина. Недавно вот в лес за березовыми вениками ходили — хорошая будет баня зимой! Даже на Чукотке, в условиях вечной мерзлоты, супругам удавалось выращивать свои овощи — картошку, помидоры, огурцы. Впервые зеленый лук Татьяна Иннокентьевна попробовала, когда он вытянулся в стрелы у нее на грядке. Но в тех краях овощеводство — дело экстремальное. Хорошую землю пришлось завозить издалека, а огородную плантацию приподнимать в коробах, чтобы рассада не замерзла. Впрочем, был и плюс — отсутствовали вредители.

Татьяна Иннокентьевна и Георгий Иванович понимают друг друга с полуслова. И каждый учит другого своему родному языку. Она знает чувашские слова, он освоил несколько эвенских. «Скажите что-нибудь по-эвенски», — попросила я собеседника. «Хелушаке», — называет первое, что пришло на ум, Георгий Моисеев. По-русски это значит — слабак, молодой еще. По-чувашски — айван.

Татьяне по душе наши национальные орнаменты и костюмы, богато украшенные ими. Неспроста отозвалось ее сердце на чувашские узоры — у эвенков вышивка тоже богатая. В ход идет бисер и шелковые нитки. А еще для декора используется меховая мозаика, аппликация из замши или ткани. Так украшают на Крайнем Севере не только верхнюю одежду, но и обувь, головные уборы и даже оленью упряжь. Эвенские орнаменты, так же, как и чувашские, геометричны и хранят в себе глубокую символику. Они призваны защищать своего хозяина.

«Народ здесь звонкий, голосистый, песенный», — замечает Татьяна Иннокентьевна. И добавляет, что однажды она обязательно выучит одну из чувашских мелодий. Уж очень они красивы и задушевны, а плясовые полны такого задора, что любого заставят танцевать.

Сейчас семейная пара отдыхает на юге, в Сочи, у Черного моря. Когда же путешествовать, как не на пенсии — свободное время появилось. Для обоих это поздний брак. Дети уже взрослые, обзавелись своими семьями, подрастают внуки. Счастливыми можно быть в любом возрасте, считают супруги. Это стремление заложено в человеческой душе. И дают совет молодым, которые только вьют свои гнезда. Чтобы совместная жизнь ладилась, нужно уметь слушать и слышать друг друга.