В Чувашии прошел Единый информационный день

16 июля в рабочих коллективах состоялись беседы с представителями органов власти по наиболее важным вопросам. В этот раз главными темами открытого диалога стали предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Чувашии за первое полугодие 2025 года, а также новые социальные проекты Главы Чувашии: «Ниме — Народный бюджет», «Шаг к здоровью», «Яркое лето Чувашии», «Шаг в мирную жизнь» и «На контроле Главы республики».

В Ядринском округе, в частности, отметили, что по программе «Шаг к здоровью» состояние своего организма в пешей доступности от дома проверили более 800 жителей, а всего только за две недели работы передвижных медицинских кабинетов в республике было осмотрено свыше 14,5 тыс. человек.

Особое внимание на информдне также уделили влиянию нацпроектов на социально-экономическое развитие региона. Кроме того, в этот день каждый мог задать свой вопрос на личном приеме граждан.