Сельский пляж не хуже, чем в городе

Чудесную зону отдыха на берегу пруда открыли на днях в деревне Юпрямы Красноармейского округа благодаря программе инициативного бюджетирования. Деревянные настилы, комфортабельные спуски к воде, раздевалка, душевые, туалет, огороженная территория — даже не верится, что столь уютное местечко появилось в глубинке, где всего-то около 60 дворов, да и то половина жителей «зимует» в городе.

В декабре 2024 года «СЧ» рассказывала о том, как важны на селе энергичные люди, способные вести за собой, преодолевать трудности, душой болеющие за развитие родимой сторонки. Чаще всего этих активистов селяне выбирают в старосты. Есть такой человек и в Юпрямах — энтузиаст и вдохновитель многих идей Елена Александрова. Напомним, с ее подачи в деревне создано территориальное общественное самоуправление «Чамыш», объединившее активных жителей. Благодаря статусу некоммерческой организации ТОС может участвовать в грантовых проектах.

По словам Елены Александровны, такой формат местным энтузиастам предложил глава округа. И дело пошло: деревня на глазах стала преображаться. Более того, хороший пример чамышевцев оказался заразительным: за последнее время в муниципальном образовании появилось еще девять ТОСов.

Между тем по итогам прошлого года Юпрямы стали лучшей деревней в Красноармейском округе (конкурс ежегодно проводится среди населенных пунктов муниципального образования по инициативе главы Павла Семенова) и получили солидную премию в 1,5 млн рублей на развитие.

«Эти средства мы направили на подготовку дополнительной сметы к нашему проекту по благоустройству зоны отдыха. Ведь чтобы заработали душевые, нужно пробурить скважину. Так что наш пляж еще будет улучшаться. Закупим шезлонги и зонты, катамаран и лодку, а в сентябре запустим в пруд мальков белого амура. Будем приглашать желающих на платную рыбалку, а на вырученные деньги благоустраивать нашу деревню», — поделилась планами Елена Александровна.

Интересно, что сам пруд в Юпрямах, несмотря на то что он достаточно большой и существует здесь испокон веков, пока не имеет названия. Но муниципалитет намерен добиться его официального признания. Для этого водоем необходимо внести в государственный водный реестр. Комиссия уже провела необходимые исследования местности, документы подготовлены, отправлены на согласование в федеральную службу, занимающуюся учетом водных ресурсов.

Дно в зоне купания проверено еще в конце мая, так что жители деревни уже могут тут купаться. Однако со временем это местечко на пруду планируют окружить понтонным мостом и засыпать дно песком, благодаря чему вода станет более прозрачной. По словам старосты, эти работы намечено провести уже предстоящей зимой. В том, что все запланированное осуществимо, селяне не сомневаются. Главное — не сидеть сложа руки и самим проявлять инициативу.

Инициаторы проекта по благоустройству пруда в Юпрямах уверены, что деревенский пляж понравится не только местным жителям, но и гостям, которые будут сюда приезжать. Фото ТОС «Чамыш»