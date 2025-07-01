Бьют по кошелькам

В первый день июля в полицию Чебоксар заявления о мошенничестве написали восемь человек, которые лишились более семи миллионов рублей.

Одна из потерпевших — 76-летняя пенсионерка — отдала свои сбережения курьерам под предлогом проверки купюр на подлинность и пресечения попытки перевода средств на Украину. В отделе полиции № 2 Управления МВД России по городу Чебоксары, куда женщина обратилась за помощью, она рассказала об обстоятельствах происшествия.

Еще 18 июня на стационарный телефон ей позвонил мужчина, представился капитаном ФСБ и сообщил, что накануне ночью кто-то пытался похитить ее сбережения с накопительного счета и отправить их на поддержку Украины. Лжесиловик добавил, что в отношении горожанки возбуждено уголовное дело за измену Родине, и дал контакт «юриста», чьи рекомендации жительница Чебоксар должна была беспрекословно выполнять и больше никому не сообщать о случившемся.

В банке, куда обратилась пенсионерка за своими накоплениями, ее попросили подойти с родственниками. Но женщина их обманула, сообщив, что средства ей нужны на лечение. В итоге пенсионерка сняла со счетов более двух миллионов рублей и передала двум курьерам, которые, по легенде, должны были отправить деньги в Казань для проверки подлинности купюр. Женщину убедили, что все средства вернут обратно, заменив фальшивые на настоящие. Но в итоге с ней никто так и не связался. Спустя две недели пенсионерка рассказала о случившемся родственникам.

По данным оперативной сводки за июнь 2025 года, жители Чебоксар лишились более 53 млн рублей после атаки мошенников. Чаще всего горожане полагали, что отправив деньги на «безопасный» счет или для их «декларирования», они смогут предотвратить незаконный перевод средств в поддержку Украины, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары.