«Договориться» с сотрудником Госавтоинспекции можно до судимости и тюремного срока

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За попытку договориться с инспектором пьяному трактористу грозит штраф до одного миллиона рублей или даже тюремный срок. Фото Госавтоинспекции Чувашии

Взятки не гладки

Водители, которые все еще питают иллюзии, что можно избежать наказания, «оплатив штраф» на месте, должны четко понимать: их действия образуют состав коррупционного преступления. Начиная с 2016 года оказаться в местах лишения свободы можно даже за 10 тыс. рублей. Уголовные дела, связанные со взятками, предложенными нарушителями правил дорожного движения полицейским, являются одними из самых распространенных в судебной практике.

Учись, студент!

На кольце трассы М-7 в Цивильском округе экипаж Госавтоинспекции обратил внимание на автомобиль «Пежо» с нечитаемыми номерами. Водитель специально испачкал их грязью, чтобы не «поймать» камер по дороге. За рулем иномарки оказался 30-летний гражданин Таджикистана — студент одного из московских вузов. Инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции «Цивильский» объяснил ему суть нарушения и, уточнив у иностранца степень владения русским языком, отправил писать объяснение. Но мигрант, для которого даже административные наказания в России чреваты неприятными последствиями, решил «объясниться» с полицейскими по-другому. Открыв дверь патрульного авто, он положил на сиденье сложенный вчетверо бумажный листок с несколькими тысячными купюрами внутри.

Состоявшийся после этого диалог лейтенант полиции снимал еще и на свой мобильный телефон, дополнительно к служебному видеорегистратору, чтобы четче была слышна речь водителя.

— Что вы нам предлагаете?
— Берите, пожалуйста!
— Вы скажите, что там?
— Есть там…

Убедившись, что мужчина прекрасно понимает противоправный характер своих действий и, тем не менее, хочет именно так избежать протокола — за взятку в 4 тыс. рублей — экипаж вызвал следственно-оперативную группу. Буквально в течение суток следователями Следственного комитета России по Чувашии было возбуждено уголовное дело за покушение на дачу мелкой взятки. И вместо «копеечного» штрафа по административной статье иностранец получил судимость. Приговором Цивильского районного суда ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. рублей.

Тракторист уехал в отделение

Столь же «красноречивыми» в общении с блюстителями порядка бывают и местные жители. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» инспектор отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Ибресинский» остановил в деревне Андрюшево трактор «МТЗ-82» под управлением 50-летнего сельчанина. Провериться алкотестером либо в медучреждении тракторист с внешними признаками опьянения категорически отказался, а чтобы настигший его на дороге гаишник «забыл» про инцидент, забросил в бардачок служебной «Весты» 25 тыс. рублей. Напрасно лейтенант полиции втолковывал ему, как будут расценены подобные действия и какие могут быть последствия — мужчина не стал его слушать. В итоге деньги из салона патрульной машины были изъяты прибывшей следственно-оперативной группой. Трактор отправили на специализированную стоянку, а тракториста — в отделение полиции для разбирательства.

По факту покушения на дачу взятки следователями СУ СК России по Чувашии было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит как штраф в размере до одного миллиона рублей, так и лишение свободы на срок до восьми лет. Расследование продолжается.

Коррупция мелкой не бывает

Как показывает судебная практика, большинство россиян попадаются именно на мелких взятках — до 10 тыс. рублей. Но не случайно законодатели в 2016 году дополнили Уголовный кодекс РФ статьей 291.2 «Мелкое взяточничество». Государство не собирается мириться с проблемой коррупции. И закон не определяет минимальную сумму взятки, то есть уголовное наказание можно получить и за 100 рублей незаконного вознаграждения. Постоянно обсуждаются также инициативы усиления ответственности за коррупцию. Поэтому любые попытки «решить вопрос», «договориться», просьбы войти в положение, к примеру, тех же нарушителей ПДД, должны пресекаться и незамедлительно наказываться. А возможность избежать наказания за взяточничество должна быть одна — добровольное обращение в полицию с сообщением о совершенном преступлении либо о вымогательстве взятки.

По данным информационного центра МВД по Чувашской Республике, в 2024 году за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) уголовную ответственность понесли 23 человека, за мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) — 38 человек. При получении незаконного вознаграждения попались 10 взяточников.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, представитель Общественного совета при МВД по Чувашии, начальник Чебоксарской ОТШ «ДОСААФ России»:
«В нашей автошколе мы обучаем курсантов неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и уважительному отношению ко всем участникам движения и к сотрудникам Госавтоинспекции. Попытка избежать ответственности за взятку — это не про уважение. Наши курсанты знают, что взяточничество является тяжким преступлением и влечет за собой уголовную ответственность».
Опубликовано: 27 июня 2025 г.


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