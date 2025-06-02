«Договориться» с сотрудником Госавтоинспекции можно до судимости и тюремного срока

Взятки не гладки

Водители, которые все еще питают иллюзии, что можно избежать наказания, «оплатив штраф» на месте, должны четко понимать: их действия образуют состав коррупционного преступления. Начиная с 2016 года оказаться в местах лишения свободы можно даже за 10 тыс. рублей. Уголовные дела, связанные со взятками, предложенными нарушителями правил дорожного движения полицейским, являются одними из самых распространенных в судебной практике.

Учись, студент!

На кольце трассы М-7 в Цивильском округе экипаж Госавтоинспекции обратил внимание на автомобиль «Пежо» с нечитаемыми номерами. Водитель специально испачкал их грязью, чтобы не «поймать» камер по дороге. За рулем иномарки оказался 30-летний гражданин Таджикистана — студент одного из московских вузов. Инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции «Цивильский» объяснил ему суть нарушения и, уточнив у иностранца степень владения русским языком, отправил писать объяснение. Но мигрант, для которого даже административные наказания в России чреваты неприятными последствиями, решил «объясниться» с полицейскими по-другому. Открыв дверь патрульного авто, он положил на сиденье сложенный вчетверо бумажный листок с несколькими тысячными купюрами внутри.

Состоявшийся после этого диалог лейтенант полиции снимал еще и на свой мобильный телефон, дополнительно к служебному видеорегистратору, чтобы четче была слышна речь водителя.

— Что вы нам предлагаете?

— Берите, пожалуйста!

— Вы скажите, что там?

— Есть там…

Убедившись, что мужчина прекрасно понимает противоправный характер своих действий и, тем не менее, хочет именно так избежать протокола — за взятку в 4 тыс. рублей — экипаж вызвал следственно-оперативную группу. Буквально в течение суток следователями Следственного комитета России по Чувашии было возбуждено уголовное дело за покушение на дачу мелкой взятки. И вместо «копеечного» штрафа по административной статье иностранец получил судимость. Приговором Цивильского районного суда ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. рублей.

Тракторист уехал в отделение

Столь же «красноречивыми» в общении с блюстителями порядка бывают и местные жители. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» инспектор отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Ибресинский» остановил в деревне Андрюшево трактор «МТЗ-82» под управлением 50-летнего сельчанина. Провериться алкотестером либо в медучреждении тракторист с внешними признаками опьянения категорически отказался, а чтобы настигший его на дороге гаишник «забыл» про инцидент, забросил в бардачок служебной «Весты» 25 тыс. рублей. Напрасно лейтенант полиции втолковывал ему, как будут расценены подобные действия и какие могут быть последствия — мужчина не стал его слушать. В итоге деньги из салона патрульной машины были изъяты прибывшей следственно-оперативной группой. Трактор отправили на специализированную стоянку, а тракториста — в отделение полиции для разбирательства.

По факту покушения на дачу взятки следователями СУ СК России по Чувашии было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит как штраф в размере до одного миллиона рублей, так и лишение свободы на срок до восьми лет. Расследование продолжается.

Коррупция мелкой не бывает

Как показывает судебная практика, большинство россиян попадаются именно на мелких взятках — до 10 тыс. рублей. Но не случайно законодатели в 2016 году дополнили Уголовный кодекс РФ статьей 291.2 «Мелкое взяточничество». Государство не собирается мириться с проблемой коррупции. И закон не определяет минимальную сумму взятки, то есть уголовное наказание можно получить и за 100 рублей незаконного вознаграждения. Постоянно обсуждаются также инициативы усиления ответственности за коррупцию. Поэтому любые попытки «решить вопрос», «договориться», просьбы войти в положение, к примеру, тех же нарушителей ПДД, должны пресекаться и незамедлительно наказываться. А возможность избежать наказания за взяточничество должна быть одна — добровольное обращение в полицию с сообщением о совершенном преступлении либо о вымогательстве взятки.

По данным информационного центра МВД по Чувашской Республике, в 2024 году за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) уголовную ответственность понесли 23 человека, за мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) — 38 человек. При получении незаконного вознаграждения попались 10 взяточников.