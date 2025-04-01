Поддерживают и на передовой, и в тылу

Активистами волонтерского движения сотрудники Красноармейского райпо Чувашпотребсоюза стали с самого начала специальной военной операции. В магазинах установили «Корзины для бойца» и вместе с покупателями собирают гуманитарную помощь, изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, организуют чаепития для матерей и жен участников СВО. Работу ведут при поддержке Союза женщин Чувашии и местных активистов.

Председатель совета райпо, председатель местного отделения Союза женщин Чувашии Роза Николаева вспоминает, как все начиналось — с проводов бойцов на передовую. Обнимали каждого, желали скорейшего возвращения домой и дарили скромный подарок — платок-оберег. Такие вышитые обереги, освященные служителями церкви, по инициативе Союза женщин дарили на торжественных проводах во многих муниципалитетах. В Красноармейском округе бойцам вручали и продуктовый набор от райпо с пожеланиями исполнять свой долг без особых тягот и лишений.

После стали изготавливать окопные свечи, продолжает Роза Александровна. Сбор железных банок организовали в магазинах благодаря мессенджерам. Первое время заливали их воском в кафе, затем стали собираться в местном храме. Активисты-волонтеры организовали сбор денег, начали закупать ткань и изготавливать маскировочные сети. Собирались в клубах, детских садах, школах. Зимой вязали носки и теплые джемпера для своих земляков.

Два года назад в зону СВО кооператоры передали автомобиль УАЗ. Целый год он прослужил верой и правдой, но потом попал под серьезный обстрел и восстановлению не подлежал. Недавно солдатам передали 2 гироскутера, а также 18 коробок сухарей. Ребята, которые возвращались домой в отпуск, рассказывают, что используют их не только к чаю, но и в качестве хлеба. А еще пекли для солдат пироги. Привычные, с картошкой–мясом, капустой. Узнавали, когда отправляется очередная партия гуманитарной помощи, и готовили для них вкусный привет с малой родины. Елена Юрьевна Сидорова и Людмила Николаевна Афанасьева, директора хлебокомбината и предприятий общественного питания, главные соратницы в этой работе, говорит председатель совета.

Особое внимание — матерям и женам бойцов, членам их семей. В каждом территориальном отделе с ними встретились глава муниципалитета Павел Семенов и члены местного отделения Союза женщин. Рассказали о мерах поддержки, пригласили на чаепитие.

Как говорят сами солдаты, поддержка близких в тылу придает им уверенности и сил. В канун Нового года в рамках акции «Елка желаний» в организациях Чувашпотребсоюза исполнили желания детей работников — участников СВО. Поздравили жен, матерей солдат с 8 Марта. В Красноармейском райпо особые слова поздравления звучали в адрес продавца Яманакского магазина Анастасии Александровой. Ее супруг, ефрейтор Станислав Вячеславович Александров погиб при исполнении воинского долга в июне прошлого года.

Активной волонтерской деятельностью Красноармейское и другие районные потребительские общества Чувашпотребсоюза еще раз подтверждают статус социально ориентированных предприятий. Сплоченность коллектива, умение объединяться для решения самых сложных задач помогают добиваться и профессиональных успехов. Чувашпотребсоюз — признанный лидер Центросоюза России по развитию всех ведущих отраслей деятельности, эффективности деятельности. Красноармейское райпо — лидер и обладатель переходящего знамени Центросоюза за развитие общей деятельности по итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди двух тысяч организаций потребительской кооперации России за 2023 год.

Тема помощи бойцам СВО — одна из ведущих и на мероприятиях в Чувашпотребсоюзе, приуроченных к 80-летию Победы. Сегодня в парке «Амазония» в Чебоксарах в честь кооператоров — участников Великой Отечественной войны члены Совета и правления, ветераны Чувашпотребсоюза, руководители кооперативных организаций, представители Государственного Совета, Общественной палаты Чувашской Республики высадят аллею лип. Акция станет данью памяти и уважения Героям Победы, их патриотизму, любви к Родине, объединяющих поколения.

Надежда Антонова