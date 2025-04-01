Правовой форум прошел в столице республики

В контексте меняющегося мира

Юристы, эксперты, ведущие ученые из отечественных и зарубежных вузов обсудили ключевые вызовы, стоящие сегодня перед правовыми системами. Чебоксарский международный юридический форум «Волга-2025», проводимый Чувашским госуниверситетом имени И.Н. Ульянова, выходит за рамки узкоспециализированных проблем, охватывая вопросы, волнующие общество и государство в данный момент времени.

Десять лет назад юридический факультет ЧувГУ впервые организовал международную конференцию правоведов. За это время ежегодные научные встречи юристов обрели статус форума, на который многие специалисты приезжают с большим удовольствием, особенно те, кто посещает Чебоксары не в первый раз. «Я постоянный участник конференции университета. Отмечаю всегда высокий уровень подготовки и доброжелательность чувашских коллег», — подчеркнула профессор кафедры уголовного права и криминологии Академии Следственного комитета России Татьяна Минязева.

«Я рад в очередной раз побывать в Чувашии, в великолепном городе — Чебоксарах», — признался профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Алексей Рарог. Вообще среди участников форума предостаточно звезд юриспруденции. Это и доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН Елена Кунц, доктор юридических наук, профессор Александр Чучаев.

В течение трех дней юристы обсуждали актуальные вопросы: национальная безопасность как объект публично-правовой охраны, рынок юридических услуг и судебное представительство, уголовно-правовые и криминологические средства обеспечения национальной безопасности. Центральным событием правового форума стала научно-практическая конференция «Обеспечение безопасности современного общества и государства в условиях многополярного мира». В ней приняли участие представители вузов России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана, юридического сообщества, научно-педагогические и практические работники, молодые ученые.

«Тема конференции этого года выбрана не случайно. Многополярный мир требует переформатирования системы отношений не только на международной арене, но и внутри страны. Перед нами стоят новые вызовы. Страна находится в непростой ситуации, это накладывает дополнительную ответственность на всех нас», — отметил ректор ЧувГУ Андрей Александров.

«Уже в десятый раз мы встречаемся на конференции в Чувашском госуниверситете и обсуждаем те проблемы, которые волнуют наше общество и государство, потому что только сильное государство способно защитить своих граждан и обеспечить соблюдение прав и свобод», — сказал проректор по общим вопросам, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин ЧувГУ Сергей Тасаков.

В программу форума «Волга-2025», кроме конференции, вошли лекции профессоров ведущих российских вузов, круглые столы и панельные дискуссии. Для студентов состоялся мастер-класс «Антитеррористическая безопасность», направленный на формирование правовой культуры и повышение уровня личной и общественной безопасности. Участники разобрали реальные ситуации, получили практические навыки и узнали, как действовать в условиях потенциальной угрозы.