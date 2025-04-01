Стартовала всероссийская акция «Монетная неделя»

В ходе акции предлагается расстаться с надоевшей мелочью.

До 19 апреля в отделениях банков можно обменять ее на купюры или зачислить сумму на свой счет. Подробная информация — на сайте монетнаянеделя.рф.

В 2024 году акция проводилась дважды. Так, на «Монетной неделе» в октябре жители Чувашии принесли в банки более 330 тыс. монет на общую сумму 1,1 млн рублей. Это на 18% больше по количеству, чем во время такой же акции, проходившей в конце весны, сообщает Отделение — Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка России.

Чаще всего обменивали монеты номиналами 1 рубль и 10 рублей. Банковским служащим особенно запомнился чебоксарец, который принес холщовый мешочек, где было 1,5 тыс. копеек. Мужчина рассказал, что 20 лет назад разменял их себе на свадьбу, чтобы выкупить невесту. Часть денег ушла, а оставшаяся — пролежала все это время на полке.