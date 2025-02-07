В Чебоксарах сыграет Государственный квартет имени Бородина

Один за всех, и все за одного

На счету коллектива – около семи тысяч концертов в России и странах Европы, Азии и Америки, в Австралии и Новой Зеландии. С ним сотрудничали такие звезды мировой музыкальной сцены, как Эмиль Гилельс и Генрих Нейгауз, Давид Ойстрах и Мстислав Ростропович, Юрий Башмет и Денис Мацуев. Несколько десятков лет длилась творческая дружба с Дмитрием Шостаковичем и Святославом Рихтером… Все это – Государственный квартет имени Бородина, который выступит 12 марта в Чувашской государственной филармонии в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

На первый взгляд, каждый из участников коллектива – солист, однако в то же время – часть единого целого, внутри которого должен вновь и вновь доказывать свое мастерство. Коллегам, зрителям и, прежде всего, себе. И если в симфоническом оркестре у исполнителя хотя бы в некоторых тактах появляется шанс «спрятаться» в общей звуковой массе или передохнуть, пока тему ведет другая группа инструментов, тут каждая партия – словно на ладони.

Нынешнее поколение «бородинцев» в лице Николая Саченко (первая скрипка), Сергея Ломовского (вторая скрипка), Игоря Найдина (альт) и Владимира Бальшина (виолончель) с энтузиазмом продолжает славные традиции, заложенные в 40-х годах прошлого века, активно приобщая современную публику к академической классике. Яркое тому подтверждение – произведения Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Игоря Стравинского, которые гастролеры сыграют в Чебоксарах.

«Мы бережно относимся к тому, что было создано прежними «бородинцами», нашими великими предшественниками, большими музыкантами-художниками и большими людьми. Мы даже в старых нотах ничего не стираем, иногда добавляем лишь что-то свое, но и старые пометки, штрихи остаются. В этих нотах видна музыкальная эволюция нашего общего пути – с чего начиналось исполнение того или иного произведения, как оно менялось, что появлялось новое. К нашим традициям относится честное отношение к своему делу, запрет на халтуру», — отметили гости в одном из интервью.

Все четверо с успехом окончили Московскую консерваторию и давно состоялись в качестве артистов и педагогов. Однако игра в квартете, в силу высокой степени ансамблевости и творческого взаимодействия признанном в профессиональной среде самым хрупким музыкальным организмом, по-прежнему воспринимается как экзамен. Ведь можно сколько угодно побеждать на престижных конкурсах и владеть сложнейшими приемами и техниками, но тут все будто начинается заново. И трудность не только в кристальной прозрачности четырехголосной фактуры, где отчетливо прослушивается даже второстепенная мелодическая линия, но и в самом чувстве партнерства, когда один за всех, и все за одного.