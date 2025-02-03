В деревне Индырчи Янтиковского округа появится аллея в честь участников СВО

Такую идею предложили родители погибшего в 2023 году при исполнении воинского долга бойца Александра Салмина.

Инициатива нашла поддержку не только у местных властей, но и среди жителей деревни. Все вместе они определили для аллеи площадку, привели в порядок территорию, своими силами построили беседку и высадили 700 саженцев сосны и ели.

Как сообщает телеграм-канал Янтиковской районной газеты «Ял ӗҫченӗ», в этом году по программе инициативного бюджетирования вокруг аллеи установят ограждение, на входе появится памятная табличка. Открытие объекта намечено на весну. В муниципалитете это будет первая мемориальная аллея в честь бойцов СВО.