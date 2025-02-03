Музыкален домашний уют

Ярко, интересно и креативно завершился январь в Детской музыкальной школе Новочебоксарска. На сцене можно было увидеть семейные коллективы, которые сплотило творчество.

Городской фестиваль «Ты и я — музыкальная семья» прошел в 16-й раз. Свое мастерство показали 26 семей — представители разных поколений. С кого, как не со взрослых, брать пример детям и внукам? Так развиваются таланты, передаются традиции народного творчества и музыкального исполнительства.

Этот форум — победитель конкурса Грантов главы городской администрации для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства. Главная его цель — приобщить ребят к национальной культуре, обогатить их духовно.

Программа фестиваля была насыщенной. Многоголосье музыкальных инструментов, разнообразие жанров классического, народного и современного искусства — публика поддерживала коллективы бурными аплодисментами. Малыши, конечно, волновались, но уверенность взрослых помогала им чувствовать себя настоящими артистами. За время выступления участники и зрители стали единой творческой семьей.