ЭМИР БЕДЕРТДИНОВ,

министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики:

«Лесная отрасль Чувашии, как и в других регионах нашей страны, с начала 2025 года использует Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК). К сожалению, при использовании новой системы возможны технические сбои, которые своевременно устраняются операторами техподдержки. В настоящее время нашими специалистами уделяется большое внимание загрузке ретроспективных данных — этот показатель уже составляет более 85%. Ведется работа по подключению лесной техники к системе ЭРА-ГЛОНАСС, а также на постоянной основе осуществляется консультирование лесопользователей по оформлению отчетной документации. Отмечу, что заблаговременная подготовка, включая внесение информации о лесосеках, лесных участках и правоустанавливающих документах, значительно снизила риск возникновения проблем при переходе на новую информационную систему. Это позволило нам уверенно приступить к работе и избежать многих трудностей».