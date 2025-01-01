Для купелей морозы слабоваты

В столице Чувашии праздник Крещения Господня в этом году пройдет без традиционного омовения в купелях на Волге у Свято-Троицкого мужского монастыря, а также у причала в поселке Сосновка. В планы внесла коррективы аномально теплая для января погода — по рекомендации МЧС России по Чувашии городские власти приняли решение не проводить массовые мероприятия на льду реки. На днях специальная комиссия проверила толщину льда на Волге в Чебоксарах и пришла к выводу, что его состояние небезопасно.

В качестве альтернативы испытать чудодейственную силу крещенской воды чебоксарцы могут на источниках, оборудованных при храмах и монастырях. Они действуют при церкви Святых Новомучеников и Исповедников Российских в новоюжном районе, на Казанской набережной за Речпортом, в районе коттеджного поселка Дубки по улице Гладкова и у дома № 50а по улице Коммунальная Слобода при женском монастыре.

К слову, не будет традиционной купели на реке Суре и в Ядрине. Там местные власти тоже учли рекомендацию чрезвычайного ведомства.