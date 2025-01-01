Первые во всем

Теплую акцию «Пинетки Первых» провели активисты чувашского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Родителям новорожденных, появившихся на свет в начале января, они вручили крохотные пинетки.

Мягкие носочки для грудничков связаны руками школьников, их родителей и педагогов. В каждую пару они вложили частицу души, чтобы малышам в них было тепло и уютно. Изделия уже нашли своих обладателей. Так, 10 января в отделе ЗАГС по Московскому району администрации Чебоксар родителям первых малышей года вместе со свидетельством о рождении вручили вязаные подарки. Девочка Таисия появилась на свет 1 января, а мальчики Павел и Матвей — 2 и 3 января соответственно.

Новоиспеченных двух пап и одну маму поздравила начальник отдела ЗАГС Ирина Виноградова. Она пожелала семьям чебоксарцев крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта, сообщают в управе по Московскому району города Чебоксары. Кстати, здесь отметили, что при оформлении документов на детей родители воспользовались суперсервисом «Рождение ребенка» на портале госуслуг. Этот онлайн-ресурс работает в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и позволяет маме, находясь еще в роддоме, через личный кабинет подать электронную заявку. Процедура занимает не больше 10-15 минут.