Эдуард Гиматов: «Работа с детьми — это вклад в наше будущее»

Уже совсем скоро, 12 января, свой профессиональный праздник отметят сотрудники прокуратуры, и по этому случаю «Советская Чувашия» подготовила большое интервью с прокурором республики Эдуардом Гиматовым. В разговоре с главным редактором газеты Владимиром Васильевым руководитель надзорного ведомства поделился итогами работы за 2024 год, рассказал о ключевых моментах деятельности прокуратуры.

Необходимо небольшое отступление. Эта встреча произошла перед самым Новым годом, и в интервью не вошел один очень важный момент. А именно — буквально через пару дней после этого Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил прокурору Чувашии классный чин государственного советника юстиции 3-го класса. Чин государственного советника юстиции 3-го класса является четвертым по старшинству в органах прокуратуры России и соответствует воинскому званию «генерал-майор юстиции».

Об итогах и ярких моментах

— Эдуард Рафикович, это не первая наша беседа, и хотелось бы начать разговор с того, как вы оцениваете свою работу за 2024 год. Все ли удалось сделать из запланированного, было ли вам легко войти в рабочий процесс в новом для себя регионе? Есть ли какие-то моменты, которые требуют корректировки, где-то надо усилиться, поднажать?

— В целом прокурорскую деятельность за год оцениваю положительно. Но, безусловно, есть моменты, требующие усиленного внимания. В этом году очень много было выявлено нарушений в сфере ЖКХ.

Перед отопительным сезоном, практически все лето, прокуроры со специалистами Ростехнадзора в каждом муниципальном округе провели большую работу и обнаружили много проблем в этом направлении. Вопросы, конечно, решаются. И органы власти вкладывают средства в модернизацию инфраструктуры.

Поэтому сразу скажу, что в планах на 2025 год — активно продолжить работу в сфере ЖКХ, так, чтобы максимально устранить ранее выявленные нарушения и обеспечить комфортное прохождение нынешнего отопительного сезона.

— А какое звено, скажем так, оказалось более слабым: управляющая компания, ресурсоснабжающая или какие-то промежуточные конторы?

— Все управляющие компании получили паспорта готовности, правда, буквально, в последние дни. И мы муниципалитетам высказали, что такая работа должна вестись планомерно, последовательно, а не откладываться до последнего. То есть отопительный сезон закончился, и управляющая компания уже должна потихоньку составлять графики на будущее. Также много вопросов было и к ресурсоснабжающим организациям, котельным и тем, кто содержит теплосети: одни удалось устранить сразу, другие требуют детального изучения. И радует, что, например, в Козловке и Шумерле комплексно решаются проблемы по теплоснабжению.

Еще один момент — строительство и капитальный ремонт школ. С начала 2024 года прокуроры взяли этот вопрос под контроль. Смотрели, как заключены договоры с подрядчиками, своевременно ли выполняются работы. Не все удалось нам сделать. По ряду контрактов перенесены сроки. На некоторые школы, в том числе по благоустройству территорий, контракты вообще не были заключены. И задача следующего года — добиться своевременного решения вопросов контрактования. И этот момент мы проговорили с Главой республики, чтобы он требовал с муниципалитетов выполнения обязательств.

— Какое событие, громкое дело или мероприятие запомнилось вам в прошлом году? Не только в плане профессионального участия, но и просто по-человечески вас как-то «зацепило»?

— Знаете, в преддверии такого теплого и доброго праздника, как Новый год, хочется вспоминать не какие-то уголовные дела или происшествия, а события, прямо не связанные с нашей профессиональной деятельностью.

Не так давно мы вместе с Минтруда Чувашии и предпринимательским сообществом организовали выставку-продажу изделий и сувениров особенных детей, которые находятся в социальных центрах или проживают с родителями, но по состоянию здоровья также посещают специализированные учреждения образования и медицины. Творческие работы, картины и поделки ребят меня приятно удивили.

В этом году мы впервые в истории прокуратуры Чувашии открыли так называемый «прокурорский класс» на базе одного из чебоксарских лицеев. Уверен, это станет хорошим заделом для кадрового будущего не только надзорного органа, но и других юридических структур нашей республики. В следующем учебном году мы планируем открыть подобные профильные классы еще в ряде школ города.

И, кстати сказать, интересный опыт общения с подрастающим поколением журналистов я получил в ходе встречи с представителями детских медиастудий. Более часа я открыто отвечал на разнообразные вопросы школьников. Уверен, у вас скоро появятся конкуренты.

Об инициативах, мошенничестве и коррупции

— Ваше ведомство ежегодно выступает с законодательными инициативами. На какие сферы вы при этом ориентируетесь, на что они направлены?

— Да, действительно, право законодательной инициативы, предоставленное прокуратуре Конституцией Чувашской Республики, дает нам возможность не только контролировать исполнение законов, но и самостоятельно инициировать их принятие, создавая для жителей региона новые меры поддержки, дополнительные гарантии защиты прав.

Продуман алгоритм посещения семей и выявления ситуаций, где детям потенциально угрожает опасность. В начале 2025 года эта практика будет обобщена, и, возможно, потребуются некоторые корректировки.

Только за последние несколько лет в Госсовет республики нами внесено девять законопроектов. И, оценивая нашу законотворческую работу, нужно отметить, что носит она в первую очередь социальную направленность. Абсолютное большинство законодательных идей касается помощи социально уязвимым категориям граждан, нуждающимся в особой защите государства, — это малоимущие семьи, сироты. Безусловным приоритетом выступает защита прав детей, в том числе от любых форм насилия, от совершения преступлений против них.

К примеру, в начале этого года региональными депутатами единогласно поддержана наша инициатива, предусматривающая выявление и проведение работы в отношении семей, в которых несовершеннолетние проживают с лицами, осужденными за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья и половой свободы. К большому сожалению, именно в таких семьях дети подвержены наибольшему риску стать жертвой преступления со стороны взрослых, поэтому крайне важно проведение своевременной профилактики, выстраивание доверительного диалога с детьми.

Летом депутатами принят внесенный прокуратурой законопроект об ограничении нахождения детей, не достигших 16-летнего возраста, на воде без сопровождения взрослых. К сожалению, трагические случаи вынудили нас принять такое решение. В первую очередь оно направлено на правосознание родителей. Есть еще немало проблемных вопросов, решение которых невозможно без совершенствования региональной правовой базы, поэтому законотворческую работу мы продолжим.

— Мошенничество — неиссякаемая тема для разговора. Скажите, пожалуйста, как прокуратура республики реагирует на такие преступления? Ведется ли разъяснительная работа среди населения? Есть ли примеры дел, которые дошли до суда? И можно ли вернуть денежные средства?

— Современные реалии таковы, что дистанционное мошенничество является очень часто совершаемым преступлением в стране. Если говорить про нашу республику, то это почти каждое третье преступление. У чересчур доверчивых жителей Чувашии похищено более одного миллиарда рублей. Согласитесь, цифра довольно внушительная. При этом раскрыто менее 20% таких преступлений, а потерпевшим реально возмещено порядка 25 миллионов рублей. Чувствуете — сумма несопоставимая, похитили один миллиард, а вернули пока только 25 миллионов. Но мы не сидим на месте и стараемся выводить злоумышленников на «чистую воду».

Касательно возврата денежных средств можно сказать, что мы стали активно использовать возможность обращения в суд с заявлениями о взыскании похищенных денег с «дропперов». Это те лица, на банковские счета которых первоначально и попадают похищенные у потерпевших денежные средства, а затем уходят «в неизвестном направлении». В большинстве случаев, конечно, эти лица сами напрямую непричастны к совершаемым преступлениям. Обычно они за денежное вознаграждение или еще по каким-то причинам открывают в банках расчетные счета на свое имя и передают данные настоящим преступникам и дальше уже не обращают внимание на то, как используется их счет. Однако по закону, все то, что поступает на счет без достаточных оснований, должно быть возвращено, поскольку является неосновательным обогащением, и именно на владельца счета возложена обязанность по контролю за этим. И поэтому мы выходим в суд и требуем, чтобы именно с них и взыскали деньги, которые мошенническим путем попали на банковские счета. Конечно, в тех случаях, когда правоохранительные органы устанавливают основных мошенников — деньги будут взыскиваться именно с них.

На протяжении последних лет прокуратура республики активно ведет профилактическую работу, чтобы предостеречь граждан от попадания на уловки мошенников. По нашей инициативе вопросы профилактики дистанционных мошенничеств рассматривались на заседаниях Координационного совещания при Главе республики. Мы хотим добиться того, чтобы о способах противодействия мошенникам говорили из «каждого утюга». Отмечу, что эта работа уже дает, хоть пока и не такие значительные, но результаты. Статистика показывает уменьшение на 6% количества подобных преступлений в республике.

— Не можем не коснуться коррупционного вопроса. Был период, когда республику потрясали громкие скандалы, связанные с коррупцией. Сейчас стало потише. Говорит ли это о том, что в Чувашии ситуация изменилась в лучшую сторону?

— Действительно, как в прошлом году, так и в текущем правоохранительными органами и прокурорами выявлен ряд коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами. Широкий общественный резонанс вызвало возбуждение уголовных дел в отношении уже бывших вице-премьера — министра строительства республики Павла Данилова, главы администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова, а также руководящих работников Республиканского фонда капитального ремонта, Республиканской службы единого заказчика, Института территориального развития, а также, буквально недавно, центра ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения Чувашии. Все они обвиняются в совершении коррупционных преступлений. В отношении некоторых из них уже вынесены приговоры и назначено наказание, поэтому нельзя сказать, что «стало потише».

При этом нужно понимать, что коррупционные преступления являются одним из наиболее латентных видов преступлений, процесс их выявления и документирования занимает многие месяцы, а иногда даже несколько лет. И, наверное, говорить о том, что нам удалось снизить уровень коррупции в регионе, пока преждевременно, но определенные результаты этой работы мы уже видим и, думаю, еще увидим в ближайшее время.

Отдельно хочу остановиться на том, что, к сожалению, даже широкая огласка в средствах массовой информации о таких делах не всегда действует профилактически на нерадивых чиновников. Ведь буквально полгода назад на «всю республику» прогремела история про задержание вице-премьера за получение взятки, и уже после этого, буквально недавно, правоохранительные органы задержали заместителя центра ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения Чувашии также по обвинению в получении достаточно крупной взятки и, возможно, не одной. Неужели показательные отрицательные истории других коллег ничему не учат? Вот именно это вызывает определенное беспокойство.

В 2024 году органы прокуратуры обратились в суды со 110 исковыми заявлениями о взыскании с «дропперов» неосновательного обогащения в пользу потерпевших. Большинство уже рассмотрены и удовлетворены.

— Как изменилась коррупционная преступность в республике? Кого стало больше — тех, кто дает, или тех, кто требует и берет?

— Коррупционная преступность и ее причины в республике серьезных изменений не претерпели. Однако определенные тенденции все же вырисовываются. В последние годы факты прямого вымогательства взяток со стороны должностных лиц носят редкий характер. Кроме того, для получения или передачи взяток все чаще используются посреднические схемы.

Например, в текущем году правоохранителями пресечено 19 преступлений, связанных с получением взятки, и 15, связанных с посредничеством во взяточничестве. Сюда мы не берем мелкие взятки, до 10 тысяч рублей, которые входят в отдельную статистику и ответственность по которым предусмотрена другой нормой уголовного закона. Таким образом, мы видим, что проводимая правоохранителями работа все же приносит свои результаты. Так, нагло и нахраписто, как в 90-е или 2000-е, в регионе чиновники не действуют.

В свою очередь, прокуроры ориентированы на выявление в ходе надзорной деятельности наиболее общественно-опасных коррупционных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, посягательством на имущество социально незащищенных категорий граждан, средств предприятий ЖКХ.

Например, в ходе проверки прокуратуры Моргаушского района выявлен факт растраты денежных средств, находившихся на счетах недееспособных пациентов Шомиковского дома-интерната в размере более 250 тысяч рублей. На основании материалов прокурорской проверки в отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное дело за растрату и неправомерный оборот средств платежей. Уголовное дело сейчас расследуется.

Ну а в части вашего вопроса о том, кого больше — тех, кто дает, или тех, кто берет — здесь нет однозначного ответа, так как в преимущественном большинстве случаев в коррупционных преступлениях участвуют обе стороны. Поэтому немаловажной для нас частью работы является профилактика.

О детях и участниках СВО

— Эдуард Рафикович, в начале своей службы в республике вы обратили внимание на опыт работы Чувашской прокуратуры по защите прав несовершеннолетних. Вспоминая события, связанные с новочебоксарской четвертой школой, на сегодня как-то изменилась деятельность ведомства в этом направлении? Стала ли она более эффективной?

— Конечно, деятельность прокуратуры в сфере соблюдения прав несовершеннолетних постоянно совершенствуется. И, как уже говорил неоднократно, я считаю, что работа с детьми — это вклад в наше будущее. Я полагаю, что данное направление выстроено в прокуратуре Чувашии надлежащим образом.

Если сразу перейти к событиям в новочебоксарской и аликовской школах, то, конечно, я думаю, что здесь как прокуратура, так и иные контрольные ведомства и органы власти достаточно оперативно и хорошо отреагировали на ситуацию. Совместно были приняты все необходимые меры по устранению происшествий, выявлению причин, а также в первую очередь по оказанию квалифицированной медицинской помощи тем, кому она потребовалась.

В обоих случаях по материалам прокурорских проверок следственными органами были возбуждены уголовные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, по выявленным фактам нарушений в отношении ответственных должностных лиц школы и организации, обеспечивающей питание школьников, возбуждены дела об административных правонарушениях. Хорошо, что реагирование было оперативным, но плохо, что такие случаи вообще смогли произойти. И причины здесь самые разные, начиная с личной ответственности сотрудников школьных столовых и преподавателей, которые должны следить за своим здоровьем и не рисковать здоровьем детей.

Если говорить о всей работе с несовершеннолетними, то следует отметить, что по итогам уходящего года в республике не допущено роста подростковой преступности, в том числе краж, грабежей, разбойных нападений, преступных действий в сфере незаконного оборота наркотиков.

— Актуальная тема — защита прав участников специальной военной операции и их семей. Как проводится работа надзорного ведомства в этом вопросе? Соблюдаются ли права инвалидов-участников СВО по обеспечению им соответствующей безбарьерной и комфортной среды? Могут ли к вам обратиться семьи военнослужащих, ведь в большинстве случаев они сами находятся «на передовой»?

— Контроль за соблюдением прав участников специальной военной операции и членов их семей является одним из приоритетных направлений нашей работы. Допустить ослабление законности мы не можем, поэтому в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми заинтересованными органами — это и военные комиссариаты, военные прокуратуры. Активно сотрудничаем с региональным фондом «Защитники Отечества».

Обращения членов семей военнослужащих получаю практически в ходе каждого личного приема граждан. Заявления поступают и на приемах моих заместителей, руководителей подразделений, прокуроров районного звена. Все они находятся на моем личном контроле. Кроме того, мы ввели такую практику: когда на обращение участника СВО или членов его семьи дает ответ нижестоящая прокуратура, районного или городского звена, то в обязательном порядке копия ответа направляется в аппарат ведомства, чтобы профильный отдел смог также оценить законность принятого решения.

Проводится комплексная проверка соблюдения прав членов семьи. Помимо тех вопросов, которые ставятся в обращении, мы самостоятельно проверяем предоставление всех мер поддержки, гарантированных членам семей участников СВО. Ведь иногда люди могут даже не знать о них.

В зоне особого внимания, конечно же, инвалиды, создание безбарьерной среды — это условие для беспрепятственного и полноценного их участия в жизни общества. Буквально недавно мы заключили новое соглашение о сотрудничестве с региональным обществом инвалидов, договорились проводить совместные личные приемы, а также проверки условий доступности социальных объектов. На первое полугодие 2025 года уже запланированы совместные выезды во все больницы.

Хочу сказать, что аналогичная работа, с контролем аппарата, проводится нами и в случае разрешения обращений, поступивших от социально незащищенной категории граждан: пенсионеров, инвалидов, сирот.

По инициативе прокуратуры республики на 2024 год объем бюджетного финансирования на улучшение жилищных условий детей-сирот и многодетных семей увеличен более чем на 760 млн рублей. Отрадно, что при составлении бюджета на 2025 год органы власти прислушались к прокуратуре и также увеличили финансирование на указанные цели практически на 700 млн рублей.

О сотрудниках

— Подводя итоги какой-либо деятельности, на первом месте почти всегда — цифры. Если говорить о вашем ведомстве, что стоит за этими цифрами? Как вы «настраиваете» своих сотрудников на качественную работу?

— К сожалению, пока не придумали систему, которая без цифр, статистических показателей могла бы более-менее объективно показать состояние законности по тем или иным направлениям и эффективность нашей работы. Но с каждым годом мы, по возможности, стараемся от них уйти, не брать их как основной показатель. Ведь за каждой цифрой отчета — не просто сухая статистика, а реальная проблема конкретного человека, о чем не надо забывать за ворохом чисел. Именно об этом я говорю своим сотрудникам практически на каждом совещании. И именно на это настраивает нас Генеральный прокурор Российской Федерации. Ведь во многих отраслях надзора главное не цифры, а их «содержание». Поэтому мы стремимся работать на результат, который в идеале должен быть один — реальное восстановление нарушенных прав жителей республики. Именно такому принципу я стараюсь следовать сам и прививаю его своим коллегам. Статистика, безусловно, важный элемент управленческой деятельности, но не является самоцелью работы органов прокуратуры, и ее формирование должно быть в полной мере подчинено актуальным задачам нашего времени.

Конечно, в ряде случаев цифры нам помогают. К примеру, из года в год мы видим, что обращения граждан в сфере ЖКХ и выявляемые здесь нарушения занимают «лидирующие позиции». Значит, в этом направлении работы мы не должны терять своей наступательной позиции и, возможно, даже «немного подтянуться». Но могут быть и исключения. Так, в том числе при активной работе прокуроров на местах, за последние два года в городах Козловка и Шумерля практически на 100% обновили систему теплоснабжения. И я уверен, что в ближайшее время мы должны увидеть здесь существенное снижение обращений граждан на тему ЖКХ и выявляемых нарушений. Следовательно, и актов прокурорского реагирования будет гораздо меньше. Если же этого не произойдет, то, значит, надо будет вновь «копать глубже», причем как в прямом, так и в переносном смыслах.

— Эдуард Рафикович, что бы вы хотели пожелать своим коллегам в ваш профессиональный праздник?

— Желаю побед в делах, стойкости, выдержки, позитивной атмосферы в коллективе и внутренней гармонии. Я хотел бы пожелать всем сотрудникам прокуратуры, чтобы профессиональный стержень, которым мы гордимся, никогда не был сломлен. Чтобы человек всегда шел вперед с горящими глазами и рассматривал ситуацию с разных сторон, решая вопрос отдельно взятого человека или регионального масштаба, всегда гордился своей работой и получал удовольствие от результатов. Благодарю каждого за ежедневный труд и верное служение закону. Поздравляю с профессиональным праздником!

Отдельные слова благодарности я адресую ветеранам нашего ведомства. Их многолетнее служение закону — достойный пример для нас, а бесценный опыт помогает в выполнении служебного долга.

— Спасибо за интересный разговор, со своей стороны желаем вам и всему коллективу прокуратуры республики твердости духа, успехов в нелегком деле служения закону и уверенности в завтрашнем дне!

— Спасибо!