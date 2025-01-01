Встретили Новый год в бинтах

Петарды, салюты, бенгальские огни создают новогоднее настроение, но часто становятся причинами травм и ожогов. Накануне главного зимнего торжества в республике от пиротехники пострадали два человека. Первый случай произошел с подростком в Новочебоксарске 22 декабря: от неудачной попытки «бабахнуть» он получил множественные раны запястья и кисти. А 30 декабря в Канашском округе к врачам обратился молодой человек с минно-взрывной травмой левой кисти. Оба пациента госпитализированы в травматологическое отделение РКБ. При этом, как отмечают в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, за последние два года идет уменьшение пострадавших от пиротехники.