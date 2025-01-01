Ядринмолоко: как живет «Наша Корова»

«Ядринмолоко» — это крупнейший производитель молочной продукции в Поволжье. Мы лучше знаем его продукцию под брендом «Наша Корова». По традиции в конце года «Ядринмолоко» подводит итоги.

Самый главный вопрос, который интересует читателей — вопрос о ценах на молочную продукцию. Со слов директора, Романа Малова, реальное положение дел таково, что к концу декабря — середине января стоит ожидать подорожания молочной продукции на 20-25%.

В действительности себестоимость выросла еще в сентябре, были подъемы и в течение осени, но все это время федеральные торговые сети сдерживали их, работая ниже своих плановых показателей и не поднимая резко цены на продуктовую корзину.

Причин такого роста сразу несколько. Это и общая инфляция, которая несет за собой увеличение зарплатного фонда, и ключевая ставка, влияющая на весь агропромышленный сектор в целом. Прежде отрасль субсидировалась за счет государства, и кредиты держались на уровне 5%. Сейчас условия субсидирования и кредитования ужесточились, что прямо бьет по рентабельности.

Ну и, конечно, стоимость самого сырья. Если в прошлом году завод принимал молоко по 38-39 рублей за литр, то сейчас около 50 рублей. «Ядринмолоко» закупает молоко высшего сорта только у проверенных фермерских хозяйств Татарстана, Кировской и Нижегородской областей, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Чувашии — у тех, с кем работает много лет.

При этом молока у хозяйств становится все больше, а у населения все меньше.

— Ну, держать корову сегодня мало кто решается, ведь это действительно тяжелый труд, — объясняет Роман Малов. — Если ты работаешь сам, никого не нанимая, то корова, разумеется, принесет какой-то доход. Давайте посчитаем: если нормально кормить корову, то она дает 25 литров в день. Берем среднюю стоимость молока от населения, пусть 25 рублей. Итого 18 000 рублей, минус стоимость воды (80-100 литров), сена, овса, других кормов — 5000 рублей. Итого 13 000 в месяц с одной коровы. Для деревни это какая-то прибавка к доходам. Но это бесконечная работа, надо вставать в четыре утра для дойки, а людей, способных на это, становится все меньше. Ты никуда не можешь уехать даже на один день, это совсем другой образ жизни, который уходит, и, наверное, это правильно. На замену встают фермерские хозяйства.

От них на завод в течение рабочего дня приезжают фуры с молоком. Лаборатория проверяет молоко на жирность, белок, чистоту, кислотность, антибиотики, — итого более 10 показателей, и если молоко не соответствует критериям, то оно отправляется обратно. Проверяют даже вкус и запах.

При этом существуют коэффициенты, надбавки за жирность, за белок, от этого корректируется цена.

На завод молоко прибывает охлажденным и необработанным. После лабораторной проверки оно через специальные трубы скачивается в охлаждающие емкости — молочные танки, минуя человеческие руки.

В аппаратном цехе молоко проходит множество различных процессов: очистку, сепарацию (разделение на сливки и обезжиренное молоко), нормализацию и пастеризацию. В магазинах можно найти ультрапастеризованную продукцию других производителей, которая не скисает месяцами. У «Ядринмолоко» другой подход: здесь нагревают молоко только до 97 градусов, не доводя до кипения. При этой температуре умирают те микробы, которые могут испортить молоко, ускорить его скисание, но при этом сохраняются все полезные свойства.

В каждом молочном танке отдельная продукция, где-то заквашивается сметана, где-то ряженка, кефир, йогурты, все четко согласно рецептурам.

Весь завод управляется из операторской, с помощью компьютерных программ — куда какое молоко потечет, какой жирности, в каких пропорциях.

Дальше продукция попадает на конвейерные линии, ПЭТ-бутылки закупаются в сжатом виде — в виде маленьких колпачков — преформ, от горячей температуры они нагреваются и раздуваются до полноценной молочной бутылки. Молоко разливается, на бутылки надеваются крышечки, клеятся этикетки, логотип «Честный знак» — все происходит автоматически.

Прежде «Ядринмолоко» работало на европейском оборудовании, которое сейчас сложно обслуживать, поэтому переходит на отечественные аналоги.

Курс развития остается прежним — автоматизация, цифровизация, максимальное упрощение ручного труда. Например, в этом году был установлен робот-рука — незаменимый и неутомимый помощник грузчиков. Он сам опускает тяжелые упаковки с молоком на палеты, заботливо подкладывая между ними картон.

На предприятии ценят своих сотрудников, а их география довольно широка. Четыре служебных автобуса курсируют между Ядрином и Шумерлей, Воротынцем, Аликово, Чебоксарами.

Работает социальная программа «антивахта», поскольку здесь твердо уверены, что долгие поездки в другие регионы плохо влияют и на семью, и на здоровье. На заводе рады тем, кто устал ездить по другим регионам и хочет работать в родной республике. По большому счету, кто-то ездит в Москву за те же деньги. Условно, человек уезжает на 30 дней, живет не в лучших условиях, получает 60-80 тысяч. На заводе грузчик за месяц работы посменно получит 50 000 рублей.

— Нужно создавать такие условия в сельской местности, чтобы здесь хотелось жить, — уверен Роман Малов. — Есть те, кто устал от вахт, есть те, кому надоел город и кого потянуло на природу. Поддержка молодых специалистов на селе — это важная тема, которой, конечно, надо заниматься. Но это противоречит естественным процессам, молодежь все больше стремится в большие города, в то время как люди постарше — наоборот. И наша задача, чтобы эти люди выбирали Ядрин.

Что мы делаем, чтобы люди переезжали к нам, на сурские красоты? Например, запускаем рыбу в озера, Сергач очистили по программе «Чистый водоем». Хотим, чтобы вся Чувашия и Нижегородская область приезжали к нам на бесплатную рыбалку. И у нас очень дальний прицел — чтобы не только старшее поколение, но и их дети, их внуки запомнили, как у нас красиво. Чтобы мысль «как хорошо в Ядрине» жила в них до той поры, пока не придет желание переехать на природу. Завод существует 93 года, мы умеем мыслить поколениями.

Для студентов и практикантов достраивается общежитие, предприятие готово доплачивать целевикам, которые хорошо учатся, заключен договор с Аграрным университетом (сельхозакадемия).

«Ядринмолоко» информирует: если кто-то из абитуриентов хочет получить целевое обучение от предприятия, то можно написать напрямую на завод, будет заключен договор с вузом или ссузом, если там есть специальности по нужным направлениям. При этом можно успеть сделать это даже летом, если ребенок понимает, что ему не хватает баллов по ЕГЭ и нужна подстраховка. Это направления по агроинженерии, лабораторным специальностям, программированию.

Объемы производства на молокозаводе большие, и всегда открыты вакансии. При этом время в пути из Чебоксар сравнимо с дорогой по пробкам от Новочебоксарска до Чебоксар. А трасса до Ядрина быстрая. «Нам бы электричку», — мечтает Роман Малов. Планы на будущее грандиозные. Хотелось бы и сырный завод рядом, и собственный коровник. Впрочем, это уже вполне себе планы.

— Свой коровник — это выгоднее, чем закупать молоко?

— В каждый год по-разному.

— Тогда зачем это нужно?

— Ну потому что порядок должен быть. Я планирую коровник на 6 тысяч голов, мы уже приглядели себе хозяйство в Нижегородской области, но в нынешней ситуации подзаморозили проект. Тут без кредита никак не обойтись, бюджет — 6 или уже даже 8 млрд рублей, а процентные ставки вы и сами видите. К тому же это долгие деньги, которые окупятся лет через десять. И сейчас влезать в это слишком рискованно. Чуть-чуть ситуация должна измениться.

А вот с детским питанием и сырами все куда конкретнее. Их пока не поставили на линии, выпускают на проверенных производствах, но как только объемы разгонятся, появится и оборудование.

Сегодня молочная продукция из Ядрина отправляется в Нижегородскую область, Марий Эл, Татарстан, Москву, — радиус 600 км, далеко везти сроки годности не позволяют. А увеличивать эти сроки предприятие не собирается, во-первых, ближний рынок достаточно емкий, во-вторых, «живое молоко» полезнее и вкуснее.

Галина Порогина