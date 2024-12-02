Молодым — беречь свое гнездо

Пара, создавая семью, надеется на бесконечное счастье. А убеленные сединами старики подсказывают: «Все в ваших руках».

Стартовал новый проект Чувашского национального музея и Союза женщин Чувашии. Молодым супругам предлагается обратиться к духовным ценностям и укладу чувашской семьи, выраженным в фольклоре и в православной традиции, понять, что помогало нашим предкам сохранять крепкие семьи, что из этого опыта можно перенести в современную семью и как обрести опору в нашем изменчивом мире. В рамках программы парам было предложено несколько форматов. В первую очередь они познакомились с выставкой, рассказывающей о семейных национальных традициях. Затем прошли своеобразную сказкотерапию, просмотрев и обсудив с помощью семейного психолога экранизацию народной сказки.

Музей принял первых молодых супругов на культурно-просветительскую программу «Это у нас семейное». Она стала первым событием регионального проекта «Гриневская карта» и проходит при поддержке Союза женщин Чувашии. Супружеские пары ищут опору в традиционных ценностях. «Наши предки в семье, в супружеских отношениях опирались на традицию, которая четко формулировала роли и обязанности в семье. С детства наши прабабушки и прадеды знали свои будущие роли и готовились к ним. А если в семье возникали проблемы, то на помощь приходило старшее поколение, весь опыт предков. У поколений XXI века нет этой основы. Мы начинаем очень важную работу, чтобы помочь им обрести крепкую основу, укрепить семьи, опираясь на тысячелетний народный опыт, осмысляя его с помощью современной психологии», — определила цель программы председатель Союза женщин Чувашии Наталия Николаева.