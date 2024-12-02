Премию направят на инфраструктуру

Красноармейский округ стал одним из финалистов всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» — он отмечен в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований». Победителю полагается 40 млн рублей из федерального бюджета. Муниципалитет планирует потратить эти средства, в частности, на ремонт дорог, экспертизу проекта центральной котельной, благоустройство парка Победы.

Вопрос обсуждался на заседании правительства республики. Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков обратил внимание на большую пользу данного гранта. «Сколько объектов самого разного назначения появятся благодаря участию в данном конкурсе, — сказал он. — Надо и другим округам участвовать в нем».

Напомним, что в этом же конкурсе отличились Чебоксары. Столица Чувашии представила опыт работы по модернизации городского хозяйства через внедрение цифровых технологий и платформенных решений.

Тема возникла при обсуждении проекта поправок в госпрограмму развития потенциала государственного управления, представленного и.о. руководителя республиканской Госслужбы по делам юстиции Еленой Быковой. Документ подготовлен в связи с принятием закона о республиканском бюджете на 2025 и плановый период 2026–2027 годов. Есть и распоряжение федерального Правительства о распределении дотаций на премирование муниципалитетов по итогам конкурса «Лучшая муниципальная практика». Предлагаемыми изменениями уточняются объемы финансирования мероприятий программы.

Полномочия по выплате стипендий Главы республики обучающимся на территории Чувашии, получающим образование вне организаций в форме семейного образования и являющимся членами семей участников СВО, передаются органам местного самоуправления. Финансовые средства на эти цели предусмотрены в республиканском бюджете. Изменения учтены в проекте поправок в Закон «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями». Документ был представлен министром образования Дмитрием Захаровым.

Другой вопрос от этого ведомства — проект поправок в республиканский закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Предлагается увеличить число сотрудников, что связано с введением новых полномочий, в том числе по профилактике в отношении семей, где дети проживают вместе с ранее судимыми. Общая численность составит 69 человек — на 17 больше прежнего.

В связи с принятием закона об обращении с животными без владельцев члены правительства одобрили изменения в закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Как сказал и.о. руководителя республиканской ветеринарной Госслужбы Евгений Корнилов, общий объем субвенций местным бюджетам из республиканского должен определяться с учетом затрат на организацию переданных полномочий до 1 июля. Размер субвенций в 2026 году запланирован в объеме 1,6 млн рублей, в 2027-м — примерно столько же.

Одобрены также изменения в госпрограммы модернизации и развития сферы ЖКХ, сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, физической культуры и спорта. В аграрной программе, по докладу вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, предусматриваются перемещения ассигнований бюджета между направлениями расходов. За счет экономии средств по целевой статье проведения закупочных и товарных интервенций 3,7 млн рублей перемещаются на статью увеличения части затрат по закупке сельхозтехники.