Созвездие талантов

5 декабря МАУДО «Чебоксарская детская школа искусств № 2» г. Чебоксары (Академия искусств) отпраздновало 35 лет со дня основания.

История учреждения началась в 1989 году с открытия небольших кабинетов в общеобразовательных школах. Тогда в них обучалось несколько десятков детей, а педагогический коллектив состоял из молодых энтузиастов, горящих желанием привить любовь к музыке юным чебоксарцам. Шли годы, школа развивалась, к музыкальным специальностям добавились художественные и хореографические.

В 2018 году школа искусств шагнула на новую ступень развития, переехав в просторное, двухэтажное здание и став еще более современной и комфортной. Произошел не просто переезд, а настоящее преображение в «Академию искусств», что в полной мере отразилось в расширенном характере обучающих программ школы, объединившей под одной крышей разнообразные виды творчества: живопись, графику, музыку, танцы, вокал, дизайн. А наставники школы стали истинными хранителями и проводниками в мир искусства.

Сегодня в Академии искусств трудятся 36 увлеченных и талантливых педагогов, многие из которых являются выпускниками престижных учебных заведений. Только Казанскую государственную консерваторию имени Н.Г. Жиганова окончило пять преподавателей, все они профессионалы с огромным опытом и педагогическим стажем. Не отстает и молодежь, в школе преподают выпускники Российского государственныого педагогического университета имени А.И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного института культуры, вузов города Чебоксары.

Можно констатировать, что в Академии искусств удается гармонично сочетать опыт и молодость, мудрость и энтузиазм, создавая удивительное созвездие педагогических талантов. Опыт ветеранов школы сочетается с энергией и новаторством молодых специалистов, что делает учебный процесс динамичным и увлекательным. Здесь трудятся восемь заслуженных работников культуры, заслуженный артист Чувашской Республики, три обладателя специальной стипендии Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, кандидат педагогических наук. Они не просто мастера своего дела, обладающие глубокими знаниями, — каждый преподаватель Академии искусств искренне любит учеников, желает передать им свой опыт. Они верят в подрастающее поколение и ежедневно личным примером вдохновляют его на творчество, формируют мышление, развивают эстетический вкус, помогают найти свой путь в мире искусства и просто воспитывают интеллектуальных, эрудированных людей, обогащающих мир красотой и духовностью.

Труд преподавателей — это невидимая нить, соединяющая прошлое, настоящее и будущее искусства. Их вдохновение — это огонь, который зажигает творческие искры в детских сердцах. Благодаря самоотверженности и творческому подходу педагогов МАУДО «Чебоксарская детская школа искусств № 2» (Академия искусств), продолжает радовать своих учеников, их родителей яркими событиями, успехами и новыми творческими открытиями.

Ольга Иванова-Плешивцева