В республике отметили тех, кто ведет соцсети госструктур

При поддержке администрации Главы региона, ЦУР Чувашии и АНО «Медиацентр Чувашской Республики» был проведен образовательный семинар для администраторов госпабликов, который завершился церемонией награждения. Так, страница новочебоксарской школы № 9 была признана «Лучшим госпабликом сферы образования в ПФО». А официальная страница ВКонтакте регионального Министерства природных ресурсов и экологии — «Лучшим госпабликом среди органов исполнительной власти Чувашской Республики — 2024». Награды получили в общей сложности около 40 администраторов.