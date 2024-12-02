В республике отметили тех, кто ведет соцсети госструктур

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

При поддержке администрации Главы региона, ЦУР Чувашии и АНО «Медиацентр Чувашской Республики» был проведен образовательный семинар для администраторов госпабликов, который завершился церемонией награждения. Так, страница новочебоксарской школы № 9 была признана «Лучшим госпабликом сферы образования в ПФО». А официальная страница ВКонтакте регионального Министерства природных ресурсов и экологии — «Лучшим госпабликом среди органов исполнительной власти Чувашской Республики — 2024». Награды получили в общей сложности около 40 администраторов.

Опубликовано: 9 декабря 2024 г.


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