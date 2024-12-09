В Цивильском округе открылись два фельдшерско-акушерских пункта

Создаются условия для здоровья

Медики по соседству. И давление измерят, и диспансеризацию проведут, и своевременно лечение назначат — коллег из столицы республики подключат по компьютеру в случае надобности. В деревнях Михайловка и Синьялы Цивильского муниципального округа открылись два фельдшерско-акушерских пункта.

Симпатичное желтенькое здание рядом с сельским Домом культуры. Крыльцо украшено воздушными шарами, у двери — график работы и логотип «Национальные проекты». Есть санузел, помещение для уборочного инвентаря, комната персонала, кабинет для приема, процедурная — заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Валентина Иванова с удовольствием проводит экскурсию. «Современное здание у нас теперь, — говорят жители Михайловки. — По сравнению с прежним пунктом, работавшим с 1960 года, — красота! А там воду из колодца приходилось носить. Удобств не было».

Открытие нового ФАПа стало настоящим событием и для синьяльцев — они и каравай испекли, и красную ленточку приготовили. Разрезать ее доверили старейшей жительнице деревни Синьялы, 88-летней Антонине Ивановой, которая тоже пришла на праздник. По такому поводу собралась вся округа. Даже ансамбль «Ту?иен» приехал из деревни Тувси.

Радость момента разделил с сельчанами Глава Чувашии Олег Николаев. «Такое поручение в ходе своего визита в Чувашию в феврале дал Президент РФ Владимир Путин. Оно выполнено, и сегодня ФАПы полностью готовы к приему пациентов», — отметил руководитель региона.

Жизнь на селе становится лучше благодаря национальным проектам. «Около 800 человек из девяти населенных пунктов теперь смогут получать первичную медпомощь в современных помещениях. Оба объекта полностью укомплектованы специалистами, есть необходимое оборудование для качественного обслуживания пациентов», — проинформировал вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

На строительство двух ФАПов из республиканской казны было выделено 14,6 млн рублей по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Медоборудование и мебель полностью поставлены в ноябре. Рабочие места здесь автоматизированы и подключены к Республиканской медицинской информационной системе. У фельдшера есть доступ к электронным медкартам пациентов, результатам исследований, он может проводить телемедицинские консультации.

За последние пять лет в Чувашии обновлено более 280 объектов первичного звена здравоохранения — каждое пятое больничное здание. Доля аварийных и ветхих сооружений снизилась более чем в два раза, с 40,1 до 18,4%. В этом году в республике начали работу пять ФАПов, пять амбулаторий и офисов врачей общей практики. На подходе — медицинские новоселья по девяти адресам в Батыревском, Цивильском, Чебоксарском, Яльчикском, Красночетайском муниципальных округах. А в следующем году планируется построить 18 новых объектов первичного звена здравоохранения и отделение судмедэкспертизы в Алатыре.

«К 2030 году во всех населенных пунктах республики доступность медицинской помощи в соответствии с нормативами будет обеспечена. Здесь мы двигаемся планово», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

В Цивильске руководитель региона ознакомился с работой первого в республике теплого гаража для спецмашин на подстанции скорой помощи. Быстровозводимое здание построили за восемь месяцев — 766 кв. м на десять машиномест. Здесь есть склад запчастей, шиномонтаж, современная автомойка, оборудование для ремонта и диагностики транспорта перед выходом на линию. «Вот это установка для снятия двигателя, — показывает устройство слесарь по ремонту автомобилей Владимир Васильев. — Раньше у нас такой не было. Удобная вещь!» Довольны и водители «скорых»: «Тепло, светло, просторно — отличные условия труда!» Раньше на большинстве подстанций машины стояли на открытых площадках, что ускоряло их износ.

«Теперь сотрудники подстанций смогут быстро и в комфортном пространстве готовить автомобили к выезду. Это позитивно скажется и на времени реагирования, и на качестве медуслуг», — отметил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. Руководитель Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе заверила, что при такой поддержке служба будет и дальше эффективно выполнять свои задачи.

«В ближайшие годы планируем возвести теплые гаражи на подстанциях в городе Ядрине, селе Батырево и для поста скорой медицинской помощи в Урмарах», — сообщил о перспективах Глава Чувашии Олег Николаев. В Новочебоксарске строительство подобного гаража на 15 автомобилей уже завершается. А в поселке Киря Алатырского округа для экстренных бригад распахнет свои двери новое здание поста — тоже с гаражом.