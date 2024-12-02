В качестве нет мелочей

Одно оборонное предприятие получало поток рекламаций на свою продукцию. Что только не делали, чтобы это прекратить, — перерыли документацию, беседовали с каждым рабочим — бесполезно. А причины выяснились неожиданно…

Рабочие в своих ящичках хранили пирожки, конфеты, потом этими же руками брали блоки, которые лакируются и отправляются на подводные лодки. Спустя год оборудование начинало барахлить. Выяснилось также, что гвозди, забиваемые в ящик с продукцией, оказались длиннее, чем положено, из-за чего повреждались кабели. Иными словами, в качестве не может быть мелочей — такую квинтэссенцию привел в своем выступлении президент Всероссийской организации качества, главный редактор журнала «Стандарты и качество» Геннадий Воронин на ХХ Межрегиональном форуме «Стратегия и практика успешного бизнеса», состоявшемся в Чебоксарах в рамках Всемирного дня качества и одноименной Европейской недели.

Форум с небольшим перерывом проходит в Чувашии ежегодно, начиная с 1999-го. Это одно из популярных в стране имиджевых мероприятий в области менеджмента качества. Нынче в нем участвовали более полутора сотен человек, в числе которых эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, представители предприятий и организаций нашей республики, высших учебных заведений.

В последние годы в регионе наблюдаются изменения в промышленной политике. Как сказал Глава республики Олег Николаев в своем приветствии гостям форума, в этот период возникали совершенно неожиданные вызовы, о которых раньше даже трудно было предположить. В Чувашии появились несколько кластеров, в том числе машиностроительный. В 2023 году объем господдержки промышленности превысил 8 млрд рублей. В нынешнем году успешно действует программа финансовой помощи в приобретении оборудования. Самое главное — растет производительность труда, и это радует. Только качественная продукция находит своего потребителя, констатировал Глава. Именно это позволяет успешно конкурировать на мировых рынках. Показатели экспорта Чувашии подтверждают данную тенденцию.

«Лет 26 назад я впервые побывал в Чувашии, и с тех пор пропагандирую на всю страну все позитивное, что производится в вашей республике», — сказал Геннадий Воронин в своем видеообращении. Геннадий Петрович — авторитетная персона в сфере качества. Ведущий форума, президент республиканской Торгово-промышленной палаты Игорь Кустарин назвал его гуру российского качества. Как же бороться за высокие показатели в данной области? Тут Воронин и рассказал о том, как пресекли поток рекламаций на заводе, где он трудился главным инженером.

До пленарного заседания состоялось несколько круглых столов по темам обеспечения достоверной информацией о результатах измерений и испытаний, качеству и безопасности пищевой продукции. На «пленарке» было заострено внимание на вопросах технического регулирования, корпоративной культуры, метрологии и стандартизации. Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по техническому регулированию, эксперт Всероссийской организации качества Любовь Бондарь отметила, что техническое регулирование — это в первую очередь правовое регулирование. Важнейшим документом тут является договор. И самое главное — подтверждение соответствия. Без него было разрешено выпускать продукцию, но с 1 января 2025 года это прекращается.

Юрий Богопольский, эксперт-практик в области управления, внедрения бережливого производства, остановился на вопросах корпоративной культуры. А директор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Ростислав Сироткин поделился проблемами своего направления работы.

На форуме были вручены награды. Звание «Лауреат премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности» присуждено ООО «Ядринский мясокомбинат», «Швейная фабрика «Пике», «Производственная компания «Промтрактор». Восемь продуктов вошли в список 100 лучших товаров России. Это, в частности, бульдозер ЧЕТРА в комплектациях «Промтрактора», камень керамический крупноформатный завода «КЕТРА», колодка локомотивная с глубоким зацепом завода промышленного литья, мука ржаная «Чебоксарская» Чебоксарского элеватора. Вручены также премии конкурса «Марка качества Чувашской Республики», ее удостоились АО «Марпосадкабель», Чебоксарский элеватор и ряд других компаний.