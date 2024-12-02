С пользой для резидентов

В 2024 году Чувашская Республика вошла в перечень регионов, участвующих в бережливом проекте «Сквозной инвестиционный поток». О ходе его реализации на стратегической сессии «Клиентский путь инвестора» рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Распоряжением Главы Чувашии созданы рабочие группы по приоритетным направлениям «клиентского пути» инвестора. Ведется сопровождение проектов при подключении объектов к инженерным сетям, получении разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, оформлении прав собственности.

На протяжении двух месяцев эксперты Высшей школы государственного управления РАНХиГС еженедельно проводили обучающие семинары для рабочих групп, рассказывали о лучших практиках в других регионах. Эксперты также определили решения, которые должны облегчить взаимодействие между бизнесом и органами власти. По мнению Краснова, эта работа стала полезной для резидентов особой экономической зоны «Новочебоксарск». «Мы увидели тонкие места во взаимодействии с инвесторами, поняли, где нужно улучшить процедуры, усовершенствовать процессы. Будем рады обратной связи на всех этапах пути инвесторов. Отклонения либо определенная задержка в процессах — это уже инцидент, который необходимо разбирать», — отметил вице-премьер.

Проект «Сквозной инвестиционный поток» в ближайшее время планируют представить Главе Чувашии Олегу Николаеву.