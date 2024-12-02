Молодожёнов направляют к врачу

Для комплексного обследования репродуктивного здоровья

В Саранске состоялось заседание Ассоциации законодательных органов субъектов РФ ПФО. Спикеры региональных парламентов обсудили вопросы повышения рождаемости, а также реализации федерального закона о пробации.

«С 2025 года в России начнут действовать новые национальные проекты, направленные на улучшение демографической ситуации и в том числе поддержку семей с детьми: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Помимо федеральных программ, активно реализуются региональные меры поддержки», — обратился к участникам заседания полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Об опыте Чувашии в проведении демографической политики своим коллегам рассказал Председатель Госсовета республики Леонид Черкесов. Его доклад был посвящен проектам «Мужское здоровье» и «Сертификат молодоженов», которые успешно реализуются в регионе.

Проект «Мужское здоровье и активное социальное долголетие» существует с 2019 года. В республиканских медучреждениях пользуются алгоритмом раннего выявления заболеваний мочеполовой системы среди мужчин в возрасте 40-65 лет. За это время анкетирование прошли более ста тысяч мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Леонид Черкесов отметил, что проект эффективен благодаря высокой организации процессов: пациентов лечат не тогда, когда болезнь уже дает о себе знать, а по принципу раннего выявления.

Еще один проект — «Сертификат молодоженов». Он направлен на общее улучшение репродуктивного здоровья населения, повышение рождаемости и укрепление института семьи. Сертификат выдается в органах ЗАГС в день регистрации брака. В течение года молодожены могут пройти бесплатное комплексное обследование и получить консультацию высококвалифицированных специалистов.

В ходе заседания рассмотрели и вопрос реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Речь шла о социализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также о профилактике совершения ими повторных преступлений. Леонид Черкесов подчеркнул, что в республике социальной адаптации осужденных и бывших заключенных уделяется большое внимание. Например, при предприятиях функционируют восемь специально изолированных участков, где трудятся заключенные.

Также в рамках рабочей поездки в Саранск Председатель Госсовета республики принял участие в заседании Ассоциации молодежных парламентов и форуме студенческих семей ПФО «Студ7Я». Один из ключевых вопросов встречи — меры поддержки, направленные на повышение рождаемости в субъектах округа.

На площадке форума «Студ7Я» было отмечено, что недавно Госдума России приняла в первом чтении закон, вводящий в законодательство понятие «студенческая семья». Это открывает возможности для организации целенаправленной помощи на уровне государства.

«Убежден, что внимательное отношение к вопросам, поднятым участниками форума, поможет создать более комфортные условия для жизни и развития студенческих семей в нашем округе», — сказал Леонид Черкесов.