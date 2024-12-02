Купальный сезон круглый год

Есть люди, для которых ледяная вода — это горячо любимый досуг, активный и полезный. Без плавательных дорожек, тронутых льдом, им никак не обойтись — привычка. Вдвойне хорошо покорять волжские просторы вместе.

Анастасия Сынкова дружит с холодной водой уже лет семь — вместе с мужем Станиславом. Даже их сынишка Глеб с пяти лет присоединился к родителям — на постепенную закалку понадобилось несколько месяцев. «Я в детстве часто болела, каждое лето — ОРВИ или ангина. Что уж про зиму говорить! — рассказывает покорительница ледяных маршрутов. — И мне хотелось растить ребенка по-другому, не в тепличных условиях, как это было в случае со мной — чтобы он не кутался зимой, не боялся брать еду прямо из холодильника». Супруги вместе изучили эту тему, проштудировали литературу и интернет. И потом — личный пример никто не сбрасывал со счетов. Дети ведь смотрят, как ведут себя взрослые. И если папа и мама сами моржуют, то и ребенок не боится — он же доверяет родителям.

«Единомышленников сразу нашли?» — спрашиваю я. «Муж узнал про зимнее плавание даже не здесь, а когда поехал в командировку в Екатеринбург. И уже там ему подсказали: «У вас же в Чебоксарах свое сообщество есть — и профессиональные пловцы, и те, кто практикует закаливание. Они научат!» Приверженцы такого досуга регулярно собираются в Чебоксарах — на Волге, близ мужского монастыря, под крылом республиканской Федерации зимнего плавания. Супругов Сынковых встретили очень тепло, сразу провели инструктаж и сказали: «Так хорошо, что вы явились к нам парой! Семейных мы только приветствуем».

«Так что можно считать это занятие нашей семейной традицией», — улыбается Анастасия. Сын, правда, немного от общего увлечения отошел — у независимых подростков появляются свои дела. Но супруги каждые выходные, как и раньше, отправляются на Волгу — это зимой и в межсезонье. А летом — каждый день. Надо же окунуться, поплавать перед работой. «Успеваете, не опаздываете?» — интересуюсь я. И ловлю встречный вопрос: «Знаете, сколько вода сил и энергии дает?» Но заниматься закаливанием надо разумно и постепенно, еще раз советует Анастасия. Она на собственном опыте убедилась, что это полезно для здоровья: «Сейчас даже если и простудимся — два дня, и все в порядке, даже без лекарств». В прошлом году эту активную и оптимистичную женщину уговорили поехать на соревнования в Йошкар-Олу. Там, на реке Кокшаге она участвовала в заплыве на 25 метров. А мороз стоял нешуточный — минус 15 градусов.

Для кого-то это увлечение слишком экстремально. А кому-то приносит драйв и позитив. Бывалые моржи советуют начинать закалку постепенно и регулярно. Например, вставать для начала под контрастный душ и потихоньку увеличивать перепад температур. И вот здесь все станет ясно. Если под таким душем комфортно — то это ваше. А если не нравится, то лучше поискать что-то другое. А тренировки посерьезнее надо начинать вместе с опытными товарищами — под присмотром, ни в коем случае не в одиночку.

«Зимнее плавание я впервые увидела лет в двенадцать. Мы с мамой через Волгу шли в Сосновку. Сорокаградусный мороз. А мама вдруг говорит: «Смотри, моржи!» Не думала, что когда-то смогу так же», — рассказывает Лиана Коннова. С холодной водой она и ее муж Игорь близко «познакомились» лет 15 назад. Супруги тогда жили в Новочебоксарске и решили, что надо закаляться, чтобы не одолевали хвори. На Крещение сходили к иордани, окунулись. На следующий год — повторили. А потом муж стал практиковать это все чаще — ездил к реке и купался. Супруга поддержала. Теперь это у них семейное.

«Мы с мужем вообще единомышленники: один что-нибудь начнет — другой непременно поддержит. Общее дело сплачивает, и так интереснее жить», — говорит собеседница. Сына, когда был маленьким, родители всегда брали с собой. Сейчас он в армии. А старшая дочь живет уже отдельно — у нее своя семья, двое детей. Но Конновы-старшие продолжают свою традицию, которая в разы укрепляет иммунитет, а уж дух тем более.

Приятно оказаться в своем кругу общения — это тоже повышает настроение и задает тонус. Лиана Коннова всегда участвует в местных соревнованиях, традиционно они проходят на Волге в мае. Приезжают гости из Казани, Ульяновска, Йошкар-Олы. И очень ценит ту выносливость и закалку, которую дает холодная вода: «Простудой не болеем!»

Есть и те, кто занимается аквайс-спортом профессионально. Недавно команда Чувашии вернулась из Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа. Во всероссийских соревнованиях «Охотники за полярным сиянием» пять спортсменов из Новочебоксарска и Чебоксар одержали убедительную победу в командном зачете. За два дня они выиграли в общей сложности 27 медалей разного достоинства (14 золотых, девять серебряных и четыре бронзовых), опередив соперников из Москвы, Московской, Свердловской и Самарской областей, Республики Коми, Пермского края и Сыктывкара.

В составе этой команды была и Елена Деведерова. Мы встретились во время тренировки пловцов-зимников — в этом году повезло с погодой, Волга до сих пор не замерзла. «Начала обливаться летом на роднике каждый день, потом постепенно вошла в осеннюю Волгу, — вспоминает спортсменка свое начало два года назад. — Встретила людей, которые занимались здесь, и мне понравилось! Всегда с удовольствием захожу в ледяную воду, хотя каждый раз холодно! Некоторые мне говорят: «Может, хватит уже, наигралась». Но дело в том, что это не игра, а важная часть жизни».