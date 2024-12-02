Пример для молодых

Драгоценные даты в семейном календаре.

Чебоксарцы Василий и Елизавета Семеновы отметили бриллиантовую годовщину — 60 лет супружеской жизни. Они помнят свою первую встречу на канашской земле: она учитель русского языка и литературы в вечерней школе, а он ученик. Через год с небольшим Семеновы приняли важное решение в жизни и назвали друг друга мужем и женой. Самое главное их богатство, конечно же, дети — сыновья Альберт и Евгений, внуки Алексей, Александр, Дмитрий и Татьяна, правнуки Александр и Максим.

«Бриллиантовые» юбиляры Геннадий и Раиса Шорниковы из деревни Костеряки Моргаушского округа – оба педагоги с многолетним стажем, пришли в профессию по призванию. Наш земляк начал свою трудовую биографию учителем русского языка и литературы в Куйбышевской области и вернулся на малую родину уже с женой. Стал работать в Чурачикской восьмилетней школе Чебоксарского района — предметником, заместителем, а потом и директором школы. Его педагогический стаж более 40 лет. Супруга преподавала в этой же школе химию и биологию всю свою жизнь. Про каждого из них можно сказать: «Учитель с большой буквы». Шорниковы-старшие воспитали трех детей, а сегодня они — бабушка и дедушка пятерых внуков.

Поздравляли с 60-летием свадьбы и Валерия и Веру Абрамовых из Алатыря. У них — двое детей и двое внуков. В ответ на вопросы о совместной жизни супруги только улыбались: «Счастье любит тишину».

Чествовали в республике и пары, отметившие свои изумрудные даты — 55-летние юбилеи. В их числе — пары Леонтьевых и Рубцовых из Алатыря. В памяти у них только светлые воспоминания, а в сердце — благодарность за совместно прожитые годы. Особенную радость приносят внуки. «Воспитывают их родители, а мы их балуем!» — сказали Рубцовы.

А вот несколько секретов семейного счастья, которыми поделились «изумрудные» пары. Молодым, только начинающим вить свои гнезда, пригодится.

Семигулла и Мяззяббану Садетдиновы из деревни Байдеряково Шемуршинского округа: «Для взаимного счастья достаточно лишь немного понимания, терпения и согласия».

Раиса и Виталий Яндушкины, деревня Сидуккасы Моргаушского округа: «Погода в доме куда важнее громких слов. Нужно просто уважать друг друга и не бояться ответственности».

Анатолий и Вера Деровы, Алатырь: «Настоящая любовь не проходит с годами, наоборот, она только крепнет. Главное — уступать друг другу и уметь прощать. Родители для своих детей всегда должны быть примером».