В Минсельхозе Чувашии подвели итоги страды 2024 года: есть рекорды

По оперативным данным, в сельхозорганизациях и крупных фермерских хозяйствах региона скошено 275,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 99,9% к плану. Намолочено 780,4 тыс. тонн зерна, из них пшеницы — 480 тыс. тонн, ячменя — 201,3 тыс. тонн, ржи — 17,9 тыс. тонн, гречихи — 1,47 тыс. тонн. В полях пока остается кукуруза на зерно: 5,19 тыс. тонн этой культуры уже собрали с площади 0,73 тыс. га, еще 284 га ждут прихода техники с первыми устоявшимися морозами.

Масличные культуры убраны с площади 41,1 тыс. га, или 99,8% к плану уборки. Собрано 48 тыс. тонн подсолнечника, льна, сои, рапса, горчицы. Это максимальное значение за историю сельского хозяйства региона.

Остаются не убранными еще 1509 га рапса на экспериментальном участке одной агрофирмы, где культура взошла позже намеченного срока. Также решение собрать урожай с первыми холодами было принято из-за переувлажнения почвы.

Полностью завершена уборка сахарной свеклы — с площади 917 га собрано 46,6 тыс. тонн. Находится в хранилищах и весь картофель — в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах его вырастили 113,6 тыс. тонн. Итоги по овощам открытого грунта — 32,4 тыс. тонн с 792 га. По хмелю — 218 тонн со 135 га.

Завершена подготовка и к урожаю 2025 года — посеяно 80,2 тыс. га озимых, из них пшеницы — 75,8 тыс. га, ржи — 4,1 тыс. га, тритикале — 0,047 тыс. га, вики — 0,234 тыс. га, рапса — 0,03 тыс. га.

Значительно перевыполнили планы аграрии по заготовке кормов для зимовки сельхозживотных: сено — 116,6 тыс. тонн (108,6%), сенаж — 407,9 тыс. тонн (134%), силос — 365,6 тыс. тонн (132,7%).

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии: «С учетом непредсказуемой погоды, экономических ограничений наши аграрии достойно справились с сельскохозяйственным годом, выполнив все показатели по обеспечению основными видами продовольствия жителей республики».