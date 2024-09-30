На соревнования в Чебоксары съедутся спортсмены мировой величины

Полвека в танце

Кубок Главы Чувашии по танцевальному спорту у нас проводится регулярно, но в этот раз он будет особенным. Соревнования приурочат к 50-летию образования в республике такого направления, как бальный танец. Первый в истории нашего региона соответствующий ансамбль появился в 1974 году в Алатыре, до этого коллективы использовали только отдельные элементы дисциплины.

Грандиозный праздник пройдет 5-6 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Волга». После реконструкции он был открыт совсем недавно, и для юбилея бального танца Чувашии появление ФОКа с такой инфраструктурой как нельзя кстати, ведь публику будут удивлять не только качеством, но и количеством. Ожидается как минимум тысяча выходов пар, что в два раза превышает показатели ранее прошедших крупнейших танцевальных соревнований республики. И как раз «Волга» способна разместить всех участников, выделить раздевалки, технические помещения.

Профильные события такого уровня у нас еще не проходили. Кубок Главы Чувашии стоит в графике Минспорта РФ как всероссийское физкультурно-массовое мероприятие. По оценке президента Федерации танцевального спорта Чувашии Сергея Фомина, публика воочию увидит номера сильнейших пар, которые высоко котируются и на мировом уровне.

«Без ложной скромности скажу, в Чебоксарах выступят ведущие пары страны и соответственно мира. К сожалению, наши спортсмены сейчас в большей степени соревнуются внутри страны. Но чемпионат России традиционно является крупнейшим на планете, потому что топовые пары мира, как правило, являются россиянами», — сказал Фомин «Советской Чувашии».

География участников обширная. К нам съедутся танцоры из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Перми, Удмуртии, Мордовии и многих других регионов России. Одними соревнованиями танцевальные события в нашей республике не ограничатся.

«К данному юбилею Федерация танцевального спорта Чувашии на протяжении года собирала архив о всех коллективах бального танца, о всех тех, кто внес лепту в развитие данного вида спорта (раньше это было просто искусством). Все это мы объединили в книгу «Полвека в танце». Также выходит одноименный фильм — с участием очевидцев зарождения бального танца в республике. Фильм будет сопровождаться показом костюмов, рассказом занимательных историй из конкурсной и танцевальной жизни», — рассказал Фомин.

Книгу «Полвека в танце» презентуют почетным гостям, судьям, можно будет приобрести ее и в павильоне. Конечно же, без памятных наград не останутся те, кто внес большой вклад в развитие бального танца. «Кубок Главы Чувашии пройдет с чествованием наших заслуженных людей», — заверил руководитель танцевальной федерации республики.