Глава Чувашии Олег Николаев поручил разобраться с рынком рыбной продукции в республике

Заявление было сделано на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Мы эту тему обсуждали уже неоднократно. Нужно определить целый комплекс мероприятий, и тогда здесь будет порядок, — сказал Глава. — Попросил бы Минэкономразвития и Минсельхоз взять этот вопрос в совместную работу. В том числе необходимо с рынками разобраться — в чьей ответственности должна быть и организация торговли качественной рыбной продукцией с ветеринарным сопровождением. С предпринимателями обсудить, какая продукция сейчас нужна, какие меры поддержки оказать, чтобы наладить более технологичную, современную работу как по вылову, транспортировке, так и переработке».

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, проблему обозначил руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин. По его словам, в 2023 году согласно сведениям о фактическом улове и производстве рыбы, внесенным в ФГИС «Меркурий» организациями, осуществляющими деятельность в области рыбоводства и рыболовства, ветеринарные сопроводительные документы оформлены лишь на 30,1% от общего объема добытой рыбы — это 35,59 тонны. Профилактические меры не привели к ответственному, добросовестному, правовому поведению. Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой были выданы представления. Кроме того, о выявленных нарушениях Управление проинформировало Минприроды Чувашии для учета при выдаче и распределении квот на водные биологические ресурсы. Руководитель ведомства также подчеркнул, что введение в оборот неподтвержденной в ветеринарно-санитарном отношении продукции создает угрозу жизни и здоровью населения.