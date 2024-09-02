В Чувашии собрали гастрономические бренды со всей страны

И тульский пряник, и чувашский шартан

Буйство вкусов и ароматов царило в конце прошлой недели на Красной площади в Чебоксарах — на три дня здесь развернулась широкая ярмарка гастрономических достижений России. В одном месте можно было попробовать и приобрести деликатесы практически со всей страны, славящиеся как визитные карточки своих краев и областей. Продукцию в рамках «вкусной» и самой зрелищной части Международного форума потребительской кооперации «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее» представили потребсоюзы и их партнеры из 71 региона.

Северное молоко, тамбовские мухоморы

Только на то, чтобы обойти выставочные павильоны, требовалось как минимум несколько часов. Перемещаясь из одного шатра к другому, посетители словно совершали увлекательное путешествие по огромной стране. Вот, например, север — Вологодская область. На стенде регионального союза потребительских обществ, как в уютной горнице: домотканые коврики, расписные деревянные изделия, плюшевые медвежата ручной работы. Старинную вологодскую роспись в неповторимом северном стиле возрождают в местной мастерской «Параскева» — такие изображения в прежние времена украшали сундуки и прялки в каждой избе, а сейчас мастерицы наносят на современные платья и блузы. Интересно, что популярный герой северных росписей — лев. «Это оберег, борец со злом, а образ пришел из иконографии — где еще могли увидеть льва в наших широтах?» — объясняет мастерица Вера Добрынинская. Ну и, конечно, как без главного вологодского бренда — масла? За ним, как и за вологодским сгущенным молоком, на ярмарке выстраивались очереди. Вмиг также разлетались чипсы из моркови, ириски из свеклы и тыквы, клюквенное и брусничное варенье, иван-чай.

Медовой коврижкой и продукцией из городка Пошехонье, давшего название многим любимым продуктам, завлекали в павильоне Ярославского облпотребсоюза. А из джемов и варенья на Ярославщине даже создали своеобразную карту лакомств: ежевичное варенье — из Мышкина, из разноцветной смородины — из Тутаева, черничное — из Углича… Можно тут найти и крапиву в меду, с мятой и цедрой лимона, и варенье из одуванчиков. На стенде Тамбовской области в центре внимания — огромный варено-копченый окорок. «Рецепт 1840 года, — нахваливает фермер Максим Романов. — Был у нас известный купец Мокроусов. Как-то он провинился перед царем и доставил ко двору 80 таких окороков. Угощение настолько пришлось по вкусу, что купца простили. Теперь тамбовский окорок — наш знаменитый бренд». За другим прилавком с Тамбовщины предлагали оценить чаи из разнотравья, продегустировать натуральные квасы и соки на меду. Даже сушеным красным мухоморам тамбовчане нашли применение. Как они утверждают, гриб можно использовать в лечебных целях.

На одной площади — ремесла и вкусы

Не только изобильные столы, но и традиционные ремесла и промыслы щедро представили участники ярмарки. Городецкие игрушки и свистульки, золотная вышивка, хохломская роспись, семеновская матрешка, чкаловский лен — это и другое народное достояние бережно хранят в Нижегородской области. Ярославская область славится майоликой, Владимирская — мстерской миниатюрой, Подмосковье — узнаваемой во всем мире гжелью. Но, пожалуй, самым необычным «ассортиментом» удивили оренбургские пуховницы. Вместе с традиционными нежнейшими и тончайшими платками и шалями, рисунок на которых, к слову, не повторяется, мастерицы покорили сердца модниц белоснежными перчатками из невесомого козьего пуха и пуховым нижним бельем. Есть у оренбургских искусниц и еще одно уникальное изделие — пуховая карта России. Вдохновившись Вышитой картой России, рукодельницы соткали очертания карты страны на огромном платке-«паутинке».

«Изюминка» ульяновских кооператоров — необычный симбирский имбирный пряник, рецептуру для которого разработали местные райпо. Большую часть выставки соседи также отвели грибным запасам: в лесах в этом году их собрали много, особенно богатый урожай выдался на белые грибы — в райпо их заготовили не меньше ста килограммов.

Кстати, пряники ручной работы стали, пожалуй, одним из самых популярных угощений на ярмарке. Архангельская козуля из ржаной муки и корицы с характерной мезенской росписью, тульский пряник самых невероятных форм и размеров… Так, в павильоне тульских кооператоров эти сладости были и в форме гармони в натуральную величину, и пузатого самовара, и ружья, и даже фронтовой машины «катюша». «Ни один враг не пройдет, когда у нас такие мастера, — уверены туляки. — В нашей потребкооперации, например, работает очень много представителей семейных династий, которые из поколения в поколение передают свои профессиональные секреты».

К слову, хлебу работники потребсоюзов со всей страны выразили настоящий поклон и уважение. Необъятных размеров караваи, булки, батоны, баранки, сдобы, калачи, кренделя стояли во главе стола почти в каждом выставочном павильоне. В Башкирии, например, испекли четырехэтажный хлебный торт. Чтобы только его поднять, потребовалась помощь четырех мужчин. А из чак-чака местные хлебопеки в центре экспозиции выложили огромный цветок курая — он изображен на Государственном гербе и флаге Республики Башкортостан. Свой павильон, кстати, гости оформили в виде юрты. Еще одну юрту, поменьше, местные кулинары изготовили из чак-чака.

Заглянув в гости к бурятам, можно было отведать национальную кухню: прямо в шатре повара готовили чем-то напоминающий хворост бурятский десерт — боовы, стряпали мясные блюда — хушур и буузы, похожие на чебуреки и большие пельмени, и колдовали над наваристым супом из баранины бухлер. «Специально на ярмарку мы доставили на самолете из Улан-Удэ 300 кг говядины, тушку целого барашка, около 40 кг муки, — рассказывает представитель Бурятского коопсоюза Елена Гергенова. — Так, буузы — это мясо, завернутое в тесто в виде юрты, которое готовят на пару, а боовы — сладкое кушанье, которое подают со сгущенкой или сметаной».

Чувашскую продукцию на ярмарке представили предприятия Чувашпотребсоюза. На отдельной экспозиции «Покупай чувашское» собрались производители мясной, молочной продукции, а также снеков, кондитерских и хлебобулочных изделий, напитков и другой сельхозпродукции. Здесь же можно было понаблюдать за работой мастеров народных промыслов из Чувашии и даже попробовать свои силы в лозоплетении и других ремеслах.

Посетили гастрономическую ярмарку и Глава Чувашии Олег Николаев и председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов. Руководитель республики поблагодарил команду кооператоров страны за доверие провести столь масштабный форум в Чувашии. «Сложные времена были у потребительской кооперации, как и у всей страны, но сегодня мы видим, что это движение не просто возрождается, а выходит на новый виток развития, — отметил Олег Николаев. — Здорово, что Центросоюз, используя свою инфраструктуру, мощь организации, возрождает народные традиции. Чувашия в этом процессе, конечно же, будет активно участвовать, основываясь на крепкой базе Чувашпотребсооюза и подтягивая других к этому важному делу». Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов поблагодарил республику за радушный прием: «Посмотрите, какая красота. Многие из участников форума впервые в Чувашии. Я уверен, что все они влюбились в этот регион, в его доброжелательных и гостеприимных жителей».

Вкусы страны

И кубанский борщ, и крио-мороженое

Одновременно с ярмаркой на Красной площади проходил гастрономический фестиваль «Вкусные истории». Свою национальную кухню представили кооператоры из 14 регионов страны, которые щедро продемонстрировали российское хлебосольство и широту души. В меню значились астраханская уха, восточный плов, тамбовские оригинальные пельмени, кубанский борщ, салаты из приморской морской капусты и дальневосточного папоротника, а также современные продукты: крио-мороженое из дикоросов и арбузный фреш. Свое мастерство в приготовлении блюд чувашской кухни показали и организации Чувашпотребсоюза.

Все для фронта!

Кооператоры России с самого начала СВО поддерживают наших воинов на передовой. Вот и на ярмарке передали комплект системы «Старлинк» воину-кооператору из Чувашпотребсоюза, который сегодня служит в ЛНР. Также от Центросоюза и Башпотребсоюза отправили для бойцов два автомобиля УАЗ и электрогенератор. А гости ярмарки на специальной экспозиции «Кооператоры — фронту» смогли ознакомиться с атрибутами современного военного снаряжения и экипировки, которые поставляют на передовую организации потребительской кооперации.