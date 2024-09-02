Сигналы горожан важны для местной власти

К прямой линии главы города Чебоксары Владимира Доброхотова готовились основательно. Малый зал столичной мэрии был полон руководителей и специалистов разных сфер. А для приема вопросов от чебоксарцев был установлен многоканальный телефон. Кроме того, обращения можно было оставлять в соцсетях, в комментариях к трансляции мероприятия. Тематика диалога в масштабах города оказалась ожидаемо широкой, а вопросы — конкретными.

Детские площадки

Житель улицы Цивильской, 13 сообщил про сломанную карусель, опасную для детей. Участок облюбовали любители спиртного и подростки, которые до двух часов ночи могут оглашать округу руганью. «Нужно демонтировать объект. А если ставить новый, то в другом месте», — предложил горожанин. «Еще не везде убрано старое оборудование во дворах, — согласился Владимир Доброхотов. — Спасибо за сигнал. Устраним непорядок». И записал адрес.

Жители улицы Николаева, 32 просили обновить памятник самолету МиГ-15, который установлен во дворе. И получили ответ от главы Чебоксар: этот уникальный объект надо не просто покрасить, там планируется организовать межквартальную площадку с патриотическим уклоном, чтобы можно было проводить различные мероприятия для детей. Большая игровая площадка просится и на улицу Фруктовую в юго-западном жилом массиве, подсказали звонившие чебоксарцы.

Нужны школы

«Наталья, мама двух детей, — представилась жительница микрорайона «Радужный». — Сложно водить ребят в школу в разные смены». Учебное учреждение загружено под завязку, поэтому там нет кружков и секций. Может, в «Радужном» все-таки построят новую школу? «Ваш район в числе приоритетных, — сообщил глава города. — Работы по проектированию школы на 1100 мест ведутся». О том же просил Алексей, проживающий в «Финской долине»: 17 домов, а за парты детям сесть некуда. «Скажу откровенно: в ближайшие два-три года не планируем», — сказал Владимир Анатольевич. «Ну хоть на заметку возьмите», — вздохнул мужчина. «Я для себя записал», — ответил глава города. В молодых микрорайонах нехватка новых школ ощущается. Но одновременно все их построить, конечно же, нереально. Идет последовательная работа.

Поступали звонки и по поводу ремонта учебных заведений с указанием конкретных адресов. «Три года уже уделяем максимальное внимание школам города. Уверяю: с помощью республики будем активизировать работы по всем объектам, нуждающимся в ремонте», — ответил глава Чебоксар.

Почините дорогу

Полукруглый дом на заливе, возле театра оперы и балета, называют «Лайнером». Парадный фасад смотрится красиво, однако Олег Иванович, позвонивший на прямую линию, призвал заглянуть за дом. Дворовая территория «Лайнера» смотрит на гаражи и разбитую щебеночную дорогу. Отрезок небольшой, но там много машин и людей немало. Надо бы поправить. «Заезд со стороны театра проектируем, — проинформировал собеседника Владимир Анатольевич. — Другой момент: на указанном участке движение интенсивное, щебенка не выдержит». Глава Чебоксар дал поручение выехать на место, рассмотреть вопрос о том, чтобы положить асфальтовое покрытие в ближайший год.

Вообще, дорогам и проездам на прямой линии был посвящен целый «букет» звонков. О ремонте проезжей части просили жители с улицы Университетской. Сигнализировали из «Финской долины» о неудовлетворительном состоянии дороги. На улицу Фруктовую и непременно в дождь приглашала Татьяна Дмитриевна. Все обращения взяты на карандаш. Посмотрят на предмет ремонтных работ жилые кварталы в районе улицы Афанасьева — и дорогу от Московского проспекта, и проезд по Красина, где всегда скапливается вода. Обратят внимание на заезд на улицу Энтузиастов, между домами № 4 и 6 — участок в метров 50, а ямы большие, сообщили горожане. Подумают, что можно сделать с отрезанным поворотом на бульвар Миттова после реконструкции улицы Гражданской.

Что же касается частного сектора, то в начале июня началась ревизия. Проведут диагностику дорог. В планах — создать муниципальную программу по твердому покрытию улиц.

Чтобы было красиво и комфортно

Очередная звонившая назвала новый адрес: улица К. Маркса, 45. Там стоят ржавые, засохшие елки. «Почему их никто не убирает? — спросила горожанка. — Некрасиво же». «Знаем ситуацию, — сказал Владимир Доброхотов. — Подумаем, решим, что посадить взамен». Важно сохранить для людей привычную обстановку и концепцию благоустройства в центре города. А по больным и высохшим деревьям нужна ревизия.

Николаю Ивановичу, жителю дома № 30 по Ярославской улице, тоже некрасиво. Напротив баня № 1, за ней — огромная труба, которая портит весь пейзаж. Она не выполняет свой функционал, считает горожанин, отопление уже газовое. «Да, там красивая локация, — согласился Доброхотов. — Обязательно обратим внимание на этот уголок, разберемся».

Сигнал с Эгерского бульвара, 14: ближайшие деревья облюбовали вороны, их очень много. С тех пор людям нет покоя, птицы все время галдят, а то и нападают. «Переговорю с депутатом округа, с экологами, подключим специализированные организации — будем решать», — обнадежил глава города. Но на этом разговор не завершился — горожанин указал на бесхозный стадион за магазином «Тройка».

Сигнал с улицы Добролюбова, 83. «У нас частный сектор, волею судьбы мы оказались среди гаражей, — посетовала пожилая женщина. — Вот сейчас с улицы Афанасьева привезли эти ржавые конструкции. Ну хоть покрасьте их, а то неприглядно как-то». «Первый раз слышу», — удивился Владимир Доброхотов. И, обращаясь уже к ответственным за этот процесс коллегам, жестко указал: там, в центральной части города, бесхозные гаражи стоять не должны!

На прямую линию поступило 24 звонка, но вопросов, конечно же, было больше — люди тоже готовились к диалогу с первым лицом города и припасли сразу по нескольку тем. Недостаточное освещение возле жилых домов, благоустройство дворов и парков, установка дополнительных видеокамер в общественных местах. Обращались чебоксарцы и с личными проблемами. Диалог получился конструктивным. Обратная связь, как всегда, должна дать свой эффект. Сигналы горожан — руководство к действию для местной власти.