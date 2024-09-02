«Северная ходьба — новый образ жизни»

Всероссийскому проекту под таким названием сегодня дадут старт в Чебоксарах героиня Олимпийских игр и чемпионатов мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая и Глава Чувашии Олег Николаев.

Событие начнется в 17 часов. Место встречи — Театральная набережная Чебоксарского залива (Певческое поле). Запланирован заход на дистанцию 2 км, борьбу за награды проведут представители разных возрастов. А для тех, кто слабо представляет, что такое северная ходьба, организуют мастер-классы. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства спорта Чувашии

Наверняка многие наблюдали за тем, как в основном пожилые люди передвигаются по улицам с палками, похожими на лыжные. Это и есть северная, или, как обычно говорят, скандинавская, ходьба. У нее — свои методики, которые нужно соблюдать.

«Наша задача в данном проекте рассказать россиянам о пользе ходьбы с палками, научить правильной технике», — говорит двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, дважды призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Активно знакомить с северной ходьбой любителей спорта России стали в 2020 году. Работа над ее популяризацией в нашей стране дала свои плоды: число приобщившихся с тех пор возросло с 50 тыс. до 630 тыс. человек.

Программа северной ходьбы пятничными мероприятиями не ограничится: 7 и 8 сентября на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка» в Заволжье будут определены победители и призеры в этой дисциплине на дистанциях 10 и 12 км в рамках чемпионата России по спортивному туризму.