В музее корабела

Узнать о жизни и трудах знаменитого ученого приезжают со всей страны

На вопрос, где в Чебоксарах находится музей академика-кораблестроителя Алексея Крылова, сходу ответить может не каждый горожанин. Меж тем, памятник великому русскому ученому, механику, инженеру, астроному, математику и педагогу встречает гостей города в Чебоксарском речном порту.

Найти музей можно в самом центре чувашской столицы — на улице К. Маркса, 54, на втором этаже главного корпуса Чебоксарского института Московского политехнического университета. Его открыли в 2013 году, в год 150-летия Алексея Николаевича. Родился академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда в деревне Висяга Алатырского уезда Симбирской губернии. В честь столетия ученого, в 1963 году, ее переименовали в Крылово (ныне Порецкий округ).

В музее часто проводят экскурсии для школьников и студентов, здесь любят бывать как горожане, так и люди из самых разных регионов страны и из-за рубежа. Имя Алексея Николаевича известно не только в нашей стране. В 1944 году, на вручении ему диплома почетного члена Английского общества инженеров-кораблестроителей, было отмечено, что «академик Крылов, как многие его знаменитые соотечественники во главе с самим Петром и Ломоносовым, является живым примером многосторонности гения».

Своим трудом наш земляк прославил и возвеличил Родину. А главным делом всей его жизни было кораблестроение. Исследователь создал знаменитую теорию мореходных качеств, получившую название «теория Крылова». Впервые наука ответила на такие вопросы, как качка корабля, вибрация судов, их непотопляемость.

Как рассказывают в музее, сегодня именем Алексея Крылова названы учреждения и корабли, улицы в Санкт-Петербурге, где он работал, в Чебоксарах и Алатыре, а также мыс на берегу Харитона Лаптева в Карском море и полуостров в Антарктиде. В некоторых вузах учреждена стипендия имени Алексея Крылова, а в Москве, в парке у здания Северного речного вокзала, в 1960 году установлен бюст академика.

Все, кто интересуется историей кораблестроения и морского дела в России, наверняка, узнают в музее много интересного. Здесь, например, есть макеты кораблей, спроектированные Крыловым, астролябия начала XX века, морской хронометр, навигационный прибор секстант и другие вещи. Среди значимых экспонатов — рукописи и автобиографические записки Алексея Николаевича, которые сохранил его внук Андрей Капица. Наш земляк Алексей Крылов — родоначальник династии великих ученых Петра и Андрея Капицы.

Публикуется в рамках проекта «Туристический вектор», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии